Manfaatkan Sampah untuk Listrik, PLN Tancap Gas Demi Terwujudnya Proyek PSEL di Bali dan Jabar

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo (kedua dari kanan) yang didampingi oleh Direktur Manajemen Pembangkitan PLN, Rizal Calvary Marimbo (ketiga dari kanan), Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Edwin Nugraha Putra (kanan) ketika memantau langsung sistem kelistrikan Jawa, Madura & Bali di Control Room PLN UIP2B Jamali, Depok, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Ukuran Font Kecil Besar

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero/PLN) mendukung penuh program pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) melalui kolaborasi antara pemerintah daerah (pemda) dan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) di Denpasar Raya, Bogor Raya, dan Kota Bekasi (Jawa Barat/Jabar).

Langkah tersebut, kata Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjadi bagian dari upaya bersama menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan.

“PLN telah memetakan titik interkoneksi terdekat dari lokasi PSEL yang akan dibangun agar proses penyambungan lebih cepat dan efisien sesuai target pengembangan proyek,” ujar Darmawan di Jakarta, Minggu (26/4/2026).

Darmawan menyampaikan kesiapan PLN untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan proyek PSEL melalui koordinasi intensif dengan pemerintah, Danantara Indonesia, dan para pemangku kepentingan agar seluruh tahapan proyek berjalan selaras dan tepat waktu.

“PLN juga mempercepat pembahasan awal PJBL (perjanjian jual beli listrik) sehingga tahapan yang umumnya memerlukan waktu beberapa bulan dapat dipersingkat,” kata Darmawan.

Dalam proyek PSEL, PLN berperan sebagai offtaker listrik, yaitu pihak yang menyerap listrik yang dihasilkan dari fasilitas pengolahan sampah. Peran ini sangat penting untuk meningkatkan kelayakan proyek, memperkuat kepercayaan investor, serta membuka akses pembiayaan bagi pengembang.

Pengembangan PSEL diharapkan memberi manfaat luas bagi masyarakat, mulai dari pengurangan timbunan sampah perkotaan, peningkatan kualitas lingkungan, hingga penambahan pasokan listrik berbasis sumber energi domestik.

“PLN menyambut baik penandatanganan kerja sama ini sebagai langkah konkret percepatan proyek PSEL. Kami memastikan listrik yang dihasilkan dapat terintegrasi dalam sistem kelistrikan nasional dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat,” kata Darmawan.

Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Muhammad Qodari mengatakan, tahap groundbreaking lima proyek PSEL di Bekasi, Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar, dan Bandung Raya direncanakan mulai Juni 2026.

Proyek tersebut merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Sementara itu, proyek di Bandung Raya merupakan mandat Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018. "Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi," ujar Qodari di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Selanjutnya, Qodari merinci kapasitas dan area pelayanan untuk masing-masing proyek.

Proyek pertama, lanjutnya, adalah PSEL Denpasar Raya yang direncanakan mampu mengelola 1.200 ton sampah per hari dan melayani Kota Denpasar serta Kabupaten Badung.

"Kedua, PSEL Kota Bekasi diharapkan dapat mengolah 1.400 ton per hari. Sementara itu, proyek ketiga adalah PSEL Bogor Raya dengan kapasitas 1.500 ton per hari," bebernya.

Proyek keempat, kata dia, adalah PSEL Yogyakarta Raya dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Proyek yang akan melayani Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul ini telah diumumkan lelangnya pada awal April lalu.

Kelima, PSEL Bandung Raya direncanakan memiliki kapasitas terbesar, yakni 1.853 hingga 2.131 ton per hari, dan akan melayani enam daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut. "Selain itu, terdapat pula proyek di Kota Palembang yang kini proses konstruksinya mencapai 74 persen, dengan target operasional Oktober 2026," imbuhnya.