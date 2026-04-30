Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jadi Saksi Perjalanan 45 Finalis Puteri Indonesia 2026

Mangkuluhur ARTOTEL Suites dalam angkaian acara prestisius sepanjang April 2026 sebagai official venue karantina pemilihan Puteri Indonesia 2026.

Mangkuluhur ARTOTEL Suites dengan bangga mengumumkan kesuksesan rangkaian acara prestisius sepanjang April 2026 sebagai official venue karantina pemilihan Puteri Indonesia 2026.

Bekerja sama dengan Yayasan Puteri Indonesia (YPI), hotel bintang lima yang mengedepankan perpaduan seni dan kemewahan ini menjadi pusat gravitasi bagi 45 kontestan terbaik dari seluruh penjuru nusantara.

Selama masa karantina yang berlangsung dari 18 April hingga 25 April 2026, Sapphire Ballroom Mangkuluhur ARTOTEL Suites bertransformasi menjadi panggung utama bagi talenta-talenta muda Indonesia.

Dengan kapasitas yang luas dan fasilitasnya, seluruh agenda krusial para kontestan dapat terakomodasi dengan sempurna dimulai dari sesi catwalk, latihan koreografi yang intensif, hingga kelas tata rias (make up) bersama para ahli, pemotretan bersama brand partner dan pengambilan konten media sosial yang estetik di setiap sudut hotel, sesi penjurian mendalam bersama tamu penting dari Mustika Ratu dan para sponsor resmi, hingga jamuan welcome dinner yang hangat.

Momen April ini menjadi semakin istimewa dengan kehadiran tamu-tamu kehormatan internasional. Mangkuluhur ARTOTEL Suites mendapatkan kehormatan untuk menyambut kedatangan empat ratu kecantikan dunia yang hadir untuk memberikan dukungan pada malam puncak Grand Final.

Mereka adalah Eduarda Braum (Brazil) – Miss Supranational 2025, Catalina Duque Abréu (Kolombia) – Miss International 2025, Yolina Serafina Lindquist (Amerika Serikat) – Miss Cosmo 2025, Anna Blanco Flores (Venezuela) – Miss Charm 2025.

Kehadiran para ratu dunia ini memberikan dimensi internasional yang kuat bagi perhelatan tahun ini, sekaligus mempertegas posisi Mangkuluhur ARTOTEL Suites sebagai destinasi pilihan tamu mancanegara kelas dunia.

Dalam sesi Press Conference resmi, sejumlah tokoh penting hadir sebagai panelis untuk berbagi visi mengenai pemberdayaan perempuan Indonesia.

Panelis tersebut antara lain Ibu Putri Kus Wisnu Wardani (Dewan Pertimbangan Presiden Periode 2019-2024 & Ketua Dewan Pembina YPI), Bapak Bingar Egidius Situmorang (Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk), Ibu Kusuma Ida Anjani (Direktur PT Mustika Ratu Tbk & Ketua Penyelenggara Pemilihan Puteri Indonesia) dan Bapak Faisal Tranggono (General Manager Mangkuluhur ARTOTEL Suites).

Dalam sambutannya, Bapak Faisal Tranggono menyampaikan apresiasi yang mendalam atas kolaborasi ini.

"Kami merasa sangat terhormat dan bangga dapat mendukung Yayasan Puteri Indonesia tahun ini. Menyediakan wadah bagi para perempuan inspiratif Indonesia adalah bagian dari komitmen kami terhadap budaya dan kemajuan bangsa. Kami sangat terbuka dan antusias untuk menyambut kembali keluarga besar Puteri Indonesia di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Puncak dari seluruh rangkaian kegiatan ini adalah Malam Grand Final Pemilihan Puteri Indonesia 2026 yang diselenggarakan pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Plenary Hall, Jakarta International Convention Center (JICC).

Acara tersebut disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional SCTV, serta dapat diakses oleh penonton global melalui live streaming di kanal YouTube dan media sosial resmi Yayasan Puteri Indonesia serta Mustika Ratu Entertainment.

Jajaran manajemen Mangkuluhur ARTOTEL Suites turut hadir di antara para sponsor resmi lainnya untuk menyaksikan penobatan mahkota Borobudur yang baru.

Dengan berakhirnya masa karantina ini, Mangkuluhur ARTOTEL Suites sukses membuktikan kapabilitasnya dalam menyelenggarakan event berskala nasional dan internasional dengan pelayanan yang prima dan atmosfer yang penuh inspirasi.