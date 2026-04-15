Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta Umumkan Pemenang Grand Prize Umrah

Private Media Gathering & Winner Announcement Grand Prize Umrah di Semanggi Lounge, Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta, Jumat (10/4/2026). (Dok. Mangkuluhur)

Suasana penuh antusiasme menyelimuti Semanggi Lounge, Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta, Jumat (10/4/2026), saat momen yang dinanti-nantikan tiba.

Berkolaborasi dengan Cahaya Kaabah, pihak hotel sukses menggelar acara Private Media Gathering & Winner Announcement Grand Prize Umrah untuk menyerahkan hadiah utama berupa paket umrah untuk pasangan beruntung beserta berbagai voucher menginap eksklusif di ARTOTEL Group.

Acara dihadiri oleh jajaran manajemen Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta bersama tujuh perwakilan manajemen Cahaya Kaabah, serta lebih dari 15 rekan media nasional.

Demi menjaga kredibilitas dan transparansi, proses pengambilan undian (lucky draw) juga disiarkan secara langsung melalui liveInstagram, sehingga para pengikut setia di media sosial @mangkuluhurartotelsuites dapat menyaksikan momen bersejarah tersebut secara real-time.

Sebagai sponsor utama hadiah Grand Prize Umroh, Nazhif Shafwan Aziz selaku General Manager Cahaya Kaabah turut memaparkan berbagai layanan unggulan mereka. Dikenal sebagai biro perjalanan tepercaya, Cahaya Kaabah melayani: Haji Plus & Haji Furoda, Umroh & Umroh Plus, Tour Domestik & Internasional, Layanan Tiketing.

Puncak acara ditandai dengan pengumuman nama-nama pemenang yang berhasil membawa pulang hadiah Istimewa yaitu Rachmasari Widati (pemenang Grand Prize Umroh), Annisa Dyah Probondari & Regit (pemenang 1 hotel voucher dari Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta), Bima Kurnia Marahsakti Adrianto Karel & Safira Annisa (pemenang 1 hotel voucher dari ARTOTEL Suites Bianti Yogyakarta).

Setelah prosesi pengumuman dan penyerahan hadiah secara simbolis, rangkaian acara ditutup dengan sesi makan malam bersama di Beranda All Day Restaurant, lantai 2 Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta.

Jamuan ini menjadi ajang mempererat silaturahmi antara pihak hotel, sponsor, dan rekan-rekan media yang selama ini telah mendukung perjalanan Mangkuluhur ARTOTEL Suites Jakarta.

Program 'A Wishful Ramadan' di Mangkuluhur ARTOTEL Suites tidak hanya menghadirkan pengalaman berbuka puasa (iftar), tetapi juga memberikan kesempatan kepada para tamu untuk memenangkan hadiah yang bermakna.

Faisal Tranggono selaku General Manager mengatakan “Melalui program ini, kami ingin memberikan pengalaman yang berkesan sekaligus apresiasi kepada para tamu yang telah memilih berbuka puasa bersama kami,” ujar Faisal Tranggono selaku General Manager kepada awak media.

Menurutnya, jumlah pengunjung iftar meningkat signifikan, dari sekitar 1.600 orang pada 2025 menjadi sekitar 2.200 orang pada tahun ini.

Sementara, General Manager Cahaya Kaabah, Nazhif Shafwan Aziz, yang mewakili Direktur Utama Agus Widodo, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan dalam kolaborasi ini. Ia menilai, kerja sama tersebut memberikan dampak positif sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat.

“Grand prize yang diberikan berupa paket umrah gratis untuk satu pasangan,” jelasnya.

Ke depan nya, Mangkuluhur ARTOTEL Suites bersama Cahaya Kaabah, berencana menghadirkan program serupa dengan konsep yang lebih inovatif guna meningkatkan pengalaman tamu sekaligus memperkuat kolaborasi di sektor hospitality dan perjalanan religi.

Pertemuan selanjutnya dengan pemenang telah diadakan di tanggal 15 April 2026 di Beranda, Mangkuluhur ARTOTEL Suites.

