Manjakan Kreator Konten, DJI Osmo Pocket 4 Resmi Hadir di Indonesia Mulai Rp8,1 Juta

Kabar gembira bagi para pembuat konten (content creator) dan penikmat videografi di Tanah Air. Jenama teknologi raksasa, DJI, resmi mendaratkan senjata andalan terbarunya, Osmo Pocket 4, di pasar Indonesia. Kamera gimbal mungil revolusioner ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp8,1 juta.

Meneruskan tongkat estafet kesuksesan pendahulunya sebagai kamera saku terpopuler, DJI Osmo Pocket 4 hadir bukan sekadar membawa kosmetik baru, melainkan lompatan teknologi penangkap gambar.

CEO Erajaya Active Lifestyle, Djohan Sutanto, menyebut kehadiran perangkat ini adalah jawaban atas pergeseran standar industri konten kreatif yang kian menuntut kesempurnaan.

"Kami melihat pergeseran yang semakin kuat di kalangan kreator, di mana kebutuhan tidak lagi sekadar pada perangkat yang ringkas, tetapi pada solusi imaging yang mampu menghadirkan kualitas profesional dalam berbagai situasi. Osmo Pocket 4 merepresentasikan evolusi tersebut," ujar Djohan, dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (18/4/2026).

Jeroan 'Buas' Penakluk Gelap

Mari kita bedah spesifikasinya. Di balik ukurannya yang muat di kantong, DJI membenamkan sensor CMOS berukuran 1 inci yang dipadukan dengan bukaan lensa (aperture) f/2.0.

Kombinasi ini memberikan jaminan mutu: pengguna kini bisa merekam video beresolusi 4K pada kecepatan 240fps dengan sangat jernih, bahkan ketika berhadapan dengan kondisi minim cahaya (low-light).

Bagi kalangan profesional, kamera ini juga menawarkan rentang dinamis (dynamic range) hingga 14 stop serta profil warna 10-bit D-Log. Hasilnya? Gradasi warna yang terekam akan jauh lebih kaya dan natural, sangat mumpuni untuk menangani pengambilan gambar dengan kontras cahaya yang ekstrem.

Navigasi Cerdas dan Memori Internal 'Ngebut'

DJI merancang Osmo Pocket 4 agar lebih intuitif dioperasikan dengan satu tangan. Kini terdapat dua tombol fisik baru tepat di bawah layar:

Zoom Button: Memungkinkan peralihan instan ke pembesaran 1x, 2x ( lossless zoom ), hingga 4x hanya dalam satu ketukan.

Memungkinkan peralihan instan ke pembesaran 1x, 2x ( ), hingga 4x hanya dalam satu ketukan. Custom Preset Button: Tombol pintas yang bisa diatur sesuai selera dan kebutuhan spesifik pengguna.

Urusan melacak subjek yang bergerak lincah pun bukan masalah. Berkat fitur ActiveTrack 7.0, kamera ini mampu mengunci dan mengikuti pergerakan target dengan presisi tinggi, bahkan ketika sedang berada dalam mode zoom 4x.

Gebrakan paling melegakan mungkin ada pada sektor penyimpanannya. Pengguna kini tidak perlu lagi terlalu bergantung pada kartu memori eksternal, karena DJI telah membekali Osmo Pocket 4 dengan memori internal lega berkapasitas 107GB.

Kecepatan transfer datanya pun tak main-main, mampu menembus angka 800MB/s untuk alur kerja yang lebih efisien.

Varian Paket dan Ketersediaan di Indonesia

Bagi Anda yang sudah tidak sabar, DJI Osmo Pocket 4 sudah bisa dipesan melalui skema pre-order mulai 16 hingga 29 April 2026. Unitnya sendiri dipastikan akan mulai tersedia di pasaran pada 30 April 2026.

Pembelian dapat dilakukan secara daring melalui DJI Official Online Store di berbagai lokapasar (marketplace) raksasa seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Lazada.

Sementara untuk Anda yang ingin melihat langsung, bisa menyambangi jaringan ritel luring seperti DJI Experience Store, Urban Republic, Erafone, iBox, serta toko kamera mitra lainnya.

Di Indonesia, DJI menawarkan dua pilihan paket penjualan, yakni:

1. Osmo Pocket 4 Standard Combo (Rp8,1 juta) -- Paket esensial ini sudah mencakup:

Unit Osmo Pocket 4

Kabel PD USB-C ke USB-C (USB 3.1)

Penjepit Gimbal

Tali Tangan DJI

Gagang dengan ulir 1/4"

Tas Jinjing Portabel

2. Osmo Pocket 4 Creator Combo (Rp10,3 juta) -- Paket 'sapu jagat' untuk kreator profesional ini berisi seluruh kelengkapan Standard Combo, ditambah amunisi ekstra:

Lensa Sudut Lebar ( Wide-Angle Lens )

) Pemancar DJI Mic 3 beserta Klip Magnetis, Magnet, dan Kabel Pengisi Daya

Dua unit Windscreen DJI Mic 3

DJI Mic 3 Cahaya Pengisi ( Fill Light ) Osmo Pocket 4

) Osmo Pocket 4 Tripod Mini Osmo

Tas Jinjing Osmo Pocket 4 eksklusif

Dengan spesifikasi gahar yang dibungkus dalam bodi ringkas, DJI Osmo Pocket 4 tampaknya siap kembali merajai pasar kamera vlogging tahun ini.