Mantan ART Unggah Potret Anak Erin dengan Caption "Suamiku"

Unggahan mantan Asisten Rumah Tangga (ART) Rien Wartia Trigina alias Erin, Herawati telah menimbulkan amarah dan rasa tidak nyaman dari mantan istri Andre Taulany ini.

Tak hanya memoto mobil Erin, Herawati melalui akun Facebook juga mengambil foto putranya, Dio tanpa izin yang sedang memasak dengan membubuhkan sebuah caption yang mengklaim bahwa pria tersebut adalah suaminya.

"Ini Dio putra (pertama) dari klien kami, yang di mana fotonya tanpa izin dan tanpa hak dari si pemilik akun yang kami duga keras adalah seorang yang berinisial H, fotonya di-upload di sosial media di Facebook tanpa izin dan hak, lalu dengan caption 'nemenin suamiku masak dulu, mana habis cukur rambutnya aw gantengnya maksimal'. Pertanyaan saya, apa putranya klien kami ini suaminya orang yang memiliki akun tersebut," tegas kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga di kawasan Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Erin mengaku, bahwa dirinya sudah mengetahui unggahan Herawati tersebut, sesaat sebelum mantan ART-nya pergi meninggalkan rumahnya.

"(Tanggapan anak) ya mereka kesal dan bilang, 'mama ini kenapa foto aku, aku saja enggak pernah posting'. Dan cek saja Instagram anak saya kosong (fotonya), apalagi lagi pakai baju rumah kan," jelas Erin.

Menurut kuasa hukumnya, Erick menyebut tentu seluruh ibu di Indonesia akan setuju dengan langkah hukum yang diambil kliennya, karena telah melanggar ruang privasi sang anak bahkan sang ART tak segan memakai baju milik anak Erin.

"Saya rasa wajar menegur hal itu. Klien kami ini Bu Erin menjalankan sesuai naluri dan nurani dari seorang ibu dan saya yakin, pasti didukung juga oleh emak-emak se-Indonesia," kata Erick.

Sebagai informasi, Erin bersama kuasa hukumnya telah menempuh jalur hukum terhadap mantan ART-nya, Herawati karena dinilai telah melanggar UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) sebagaimana dimaksud Pasal 65 ayat 2 juncto Pasal 67 ayat 2.

Pihaknya berharap, Herawati akan kooperatif ketika diperiksa oleh aparat kepolisian. Begitu juga dengab polisi yang diyakini mereka dapat profesional dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya untuk menegakkan keadilan.

