Mantan Kiper Arsenal dan Juventus Alex Manninger Tewas dalam Kecelakaan Tragis

Mantan penjaga gawang Arsenal dan Juventus, Alex Manninger, meninggal dunia secara tragis pada usia 48 tahun. Pria berpaspor Austria itu mengembuskan napas terakhir usai mobil yang dikendarainya tertabrak kereta api di wilayah Salzburg, Austria, Kamis (16/4) pagi waktu setempat.

Menurut keterangan kepolisian Salzburg, insiden nahas itu terjadi di sebuah perlintasan sebidang di kawasan Nussdorf am Haunsberg sekitar pukul 08.20 pagi. Mobil yang dikemudikan Manninger seorang diri tersambar dan terseret oleh laju kereta.

"Setibanya di lokasi, petugas tanggap darurat mendapati bahwa pengemudi mobil, seorang pria berusia 48 tahun dari Salzburg, telah dievakuasi dari kendaraan dan sedang menjalani CPR. Meski telah dilakukan berbagai upaya oleh paramedis dan dokter darurat, resusitasi tidak membuahkan hasil. Pria tersebut meninggal dunia akibat luka-lukanya," bunyi pernyataan resmi kepolisian setempat. Di sisi lain, masinis kereta dilaporkan tidak mengalami cedera.

Banjir Ucapan Belasungkawa

Kepergian sosok Manninger meninggalkan duka mendalam bagi mantan klub-klub yang pernah dibelanya. Arsenal, Juventus, Liverpool, hingga Asosiasi Sepak Bola Austria (ÖFB) langsung merilis ucapan belasungkawa.

"Semua orang di Arsenal terkejut dan sangat sedih dengan meninggalnya mantan penjaga gawang, Alex Manninger, secara tragis. Semua pikiran kami bersama keluarga dan orang-orang terkasihnya di saat yang sangat menyedihkan ini," tulis pernyataan resmi Arsenal.

Rasa kehilangan yang sama juga disuarakan oleh raksasa Italia, Juventus, tempat di mana ia sukses meraih Scudetto (gelar Serie A).

"Hari ini adalah hari yang sangat menyedihkan. Kami tidak hanya kehilangan seorang atlet hebat, tetapi seorang pria dengan nilai-nilai langka: kerendahan hati, dedikasi, dan rasa profesionalisme yang luar biasa."

Jejak Karier Alex Manninger

Semasa aktif bermain, Manninger mencatatkan 33 caps bersama Tim Nasional Austria. Namanya mulai melejit di kancah Eropa ketika diboyong Arsenal dari Grazer AK dengan mahar £500.000 pada Juni 1997.

Di bawah asuhan manajer legendaris Arsene Wenger, ia mencatatkan 64 penampilan dan turut berperan membawa The Gunners menjuarai Liga Inggris dalam lima tahun masa baktinya.

Selain Arsenal dan Juventus, Manninger juga pernah malang melintang membela sejumlah klub elite Eropa lainnya seperti Espanyol, Torino, Bologna, Siena, dan Augsburg.

Ia sempat kembali ke Inggris untuk membela Liverpool dengan durasi kontrak jangka pendek pada Juli 2016 sebelum akhirnya memutuskan pensiun di akhir musim tersebut.

Menariknya, jauh sebelum sukses di dunia sepak bola, Manninger pernah bekerja sebagai seorang tukang kayu. Setelah memutuskan gantung sepatu pada 2017, ia kembali memanfaatkan keahlian lamanya tersebut dengan merintis bisnis renovasi properti secara mandiri.