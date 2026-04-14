Manuver tak Biasa Prabowo: Rangkul Putin demi Energi, Barter Akses Udara untuk Militer AS?

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow (kiri) dan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin bertemu Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon. (Foto: BPMI Setpres/Pentagon)

Tidak biasa dan penuh risiko. Dua kata ini paling representatif untuk mendeskripsikan manuver politik luar negeri Indonesia saat ini. Di tengah kecamuk perang Timur Tengah yang mengancam pasokan minyak global, Jakarta memainkan pion diplomasinya dengan sangat berani.

Pada Senin (13/4/2026), dua langkah strategis diambil secara serentak di dua kutub dunia yang berseteru. Presiden RI Prabowo Subianto terbang ke Moskow untuk duduk semeja dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pada saat yang hampir bersamaan, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin diutus ke Washington DC untuk menemui Menteri Perang AS Pete Hegseth di Pentagon.

Misi Penyelamatan Energi di Moskow

Agenda Prabowo di Moskow sangat jelas dan mendesak: mengamankan pasokan energi nasional. Disrupsi imbas konflik AS-Israel melawan Iran telah melumpuhkan jalur minyak di Selat Hormuz. Bagi Indonesia yang mengimpor hingga 500 ribu barel minyak mentah per hari, situasi ini adalah alarm merah bagi perekonomian domestik. Rusia menjadi alternatif paling rasional.

Pertemuan Prabowo-Putin berfokus pada penguatan kemitraan strategis. Putin menegaskan bahwa hubungan kedua negara terus berkembang pasca-deklarasi kemitraan tahun lalu.

"Antara lain, kita bicara mengenai kerja sama di bidang energi," ujar Putin seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Negara. Selain energi, Rusia juga membuka peluang kerja sama di sektor antariksa, pertanian, hingga teknologi pertahanan.

Barter Geopolitik di Pentagon?

Namun, membeli minyak dari negara yang sedang dijatuhi sanksi berat oleh Barat tentu bukan perkara sederhana. Di sinilah misi Menhan Sjafrie di Pentagon mengambil peran krusial.

Sjafrie dan Hegseth sepakat meningkatkan status hubungan bilateral menjadi Major Defense Cooperation Partnership (MDCP). Kemitraan ini menjadi payung baru yang mencakup modernisasi militer, pendidikan, hingga lebih dari 170 latihan militer gabungan per tahun.

Lebih jauh dari sekadar latihan, informasi intelijen menyebut adanya lobi tingkat tinggi. Dokumen pertahanan bertajuk 'Operationalizing U.S. Overflight' bocor ke publik, memunculkan wacana bahwa Jakarta tengah menjajaki pemberian izin lintasan udara darurat bagi armada militer AS di wilayah kedaulatan Indonesia.

Langkah ini dinilai sebagai barter geopolitik atau trade-off. AS mendapatkan kemudahan akses langit Nusantara untuk menjaga hegemoninya di Indo-Pasifik, sementara Jakarta mengantongi 'restu' Washington agar tidak terkena sanksi sekunder (secondary sanction) akibat transaksi energinya dengan Rusia.

Kedaulatan Udara Tetap Terjaga

Wacana 'jalan tol udara' bagi jet tempur asing jelas menyentuh urat nadi kedaulatan negara. Menyadari sensitivitas isu ini, Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) bergerak cepat memberikan klarifikasi.

Pemerintah menegaskan bahwa kendali atas ruang udara tetap sepenuhnya di tangan Indonesia. Kemhan secara tegas menolak narasi 'implementasi sepihak' yang melanggar hukum nasional dan menyatakan dokumen tersebut belum mencapai keputusan final. Setiap pesawat militer asing yang melintas tetap wajib mengantongi izin berdaulat dari Jakarta.

Kendati dibantah, fakta bahwa isu akses udara masuk ke meja perundingan Pentagon membuktikan satu hal: Indonesia di era Prabowo tak segan menjadikan posisi geostrategisnya sebagai bargaining chip (alat tawar) di hadapan negara adidaya.

Babak baru diplomasi Indonesia baru saja dimulai. Melalui strategi ini, pemerintah membuktikan bahwa prinsip 'Bebas Aktif' bukan berarti pasif dan netral, melainkan berselancar proaktif meraup untung dari dua kekuatan besar yang tengah bersaing. Sebuah pertaruhan tingkat tinggi di mana kedaulatan dan ketahanan nasional menjadi taruhannya.