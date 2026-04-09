Marah Besar, Pakistan Kutuk Keras Serangan Brutal Israel ke Lebanon

Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel yang menargetkan area di pinggiran kota Tyre, Lebanon selatan, Rabu (8/4/2026). (Foto: AFP)

Di saat dunia berharap pada gencatan senjata, mesin perang Israel justru makin beringas meluluhlantakkan Lebanon. Aksi membabi buta ini memantik amarah Pakistan, negara yang menjadi mediator utama kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan pada Kamis (9/4/2026) secara resmi melontarkan kecaman paling keras terhadap Tel Aviv. Islamabad memperingatkan bahwa agresi militer Israel tidak hanya memakan ratusan korban jiwa tak berdosa, tetapi juga secara sengaja menyabotase upaya perdamaian global di kawasan tersebut.

"Pakistan mengutuk dengan sekeras-kerasnya agresi Israel yang terus berlangsung terhadap Lebanon, yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil dan kehancuran infrastruktur secara luas," tegas Kemlu Pakistan dalam pernyataan resminya.

Islamabad menilai manuver militer rezim Zionis ini sebagai bentuk pelecehan terhadap hukum humaniter internasional. Oleh karena itu, Pakistan mendesak komunitas global untuk segera turun tangan menghentikan pembantaian ini, sembari menegaskan solidaritas penuh bagi kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon.

Lebanon Menangis, Hari Berkabung Nasional Ditetapkan

Dampak gempuran Israel pada Rabu (8/4/2026) memang di luar nalar kemanusiaan. Serangan udara udara terkoordinasi—yang diklaim Israel menyasar 100 titik di Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan—meninggalkan jejak kehancuran masif. Asap tebal menyelimuti ibu kota, menyusul rentetan ledakan yang menghancurkan gedung-gedung sipil.

Merespons tragedi ini, Kantor Perdana Menteri Lebanon langsung menetapkan hari Kamis ini sebagai hari berkabung nasional. Seluruh kantor administrasi publik ditutup dan bendera setengah tiang dikibarkan untuk menghormati ratusan warga sipil yang tewas tanpa daya.

Menteri Kesehatan Lebanon Rakan Nassereddine mengonfirmasi angka fatalitas yang sangat memilukan. "Jumlah korban tewas mencapai 203 syuhada dan lebih dari 1.000 orang terluka akibat agresi terhadap Lebanon pada hari Rabu," ungkapnya pedih.

Hizbullah Membalas, Gencatan Senjata Dipertanyakan

Tak butuh waktu lama bagi kelompok Hizbullah untuk merespons. Beberapa jam usai hujan bom Israel, Hizbullah menembakkan rentetan roket ke wilayah Israel. Mereka menegaskan serangan tersebut adalah balasan mutlak atas pelanggaran fatal terhadap gencatan senjata AS-Iran.

Tragedi ini menguak benang kusut dalam kesepakatan damai yang baru seumur jagung. Israel sejak awal ngotot bahwa Lebanon tidak masuk dalam radar gencatan senjata yang dimediasi Pakistan tersebut. Namun, manuver mematikan Tel Aviv kini menempatkan perjanjian rapuh antara Washington dan Teheran itu di tubir kehancuran.