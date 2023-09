Marah, Will Smith Tampar Chris Rock di Oscar 2022

Aktor hollywood, Will Smith membuat heboh panggung Oscar 2022. Usai dipastikan menyabet gelar sebagai aktor terbaik di ajang bergengsi tersebut, Smith lantas terlihat menampar sang presenter acara, Chris Rock.

Smith diketahui terbawa emosi lantaran Rock memuat lelucon soal kepala botak istrinya. Istri dari Smith, Jada Pinkett-Smith memang diketahui sedang didera penyakit kebotakan rambut akibat autoium. Lantas, gurauan dari Rock tidak mendapat ampun dari Smith.

“Berbicara kepada Jada Pinkett Smith, Rock mengatakan bahwa dia senang melihatnya di G.I. Jane II. Sekarang, Jada telah cukup transparan tentang perjuangannya dengan alopecia,” tulis keterangan Vulture.com dikutip pada, Senin (28/3/22).

“Rock berkata, Will Smith baru saja menamparku.Smith menjawab, Jauhkan nama istriku dari mulutmu!" seperti mengutip dari Vulture.

Sontak saja, mendapati kejadian itu Rock coba mencairkan suasana yang terlihat sudah dingin. Selepas Smith mengata-ngatainya, Rock hanya berujar bahwa dirinya akan melakukan apa yang diminta Smith untuk tidak berbicara soal istrinya.

“Aku akan melakukan itu,” ujar Chris Rock.

Selang iklan, salah seorang aktor ternama Denzel Washington coba menenangkan Smith yang terlihat masih naik pitam. Tidak beberapa lama setelahnya, nama Smith muncul sebagai pemenang Oscar 2022 dalam nominasi sebagai aktor terbaik.

Aktor film Men In Black ini juga lantas membuka pidato selepas dipanggil menuju panggung. Dirinya pun mengutip perkataan dari Danzel Washington saat coba menenangkannya selepas memukul Chris Rock.

“Smith mengungkapkan selama pidato aktor terbaiknya bahwa Washington berkata kepadanya, pada saat tertinggi Anda, berhati-hatilah, saat itulah iblis datang untuk Anda," ungkap Smith.

Baca Juga: Rifnu Wikana Ungkap Pengalaman Syuting Film Di Ambang Kematian Saat Ramadan

Untuk diketahui, Will Smith menjadi pemenang Academy Awards ke-94 dengan perannya dalam film King Richard. Will Smith sukses menjadi aktor terbaik di samping nama-nama beken seperti Andrew Garfield dari film Tick, Tick...Boom! dan Benedict Cumberbatch dari film The Power of The Dog.