Marak Teror Geng Motor di Makassar, Kapolrestabes Perintahkan Anggota Tembak Pelaku

Patroli Perintis Presisi Satuan Samapta Polrestabes Makassar melakukan patroli rutin dalam rangka mencegah geng motor dan balap liar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Foto: tribratanewspolrestabesmakassar.com)

Kesabaran aparat kepolisian terhadap aksi brutal geng motor di Kota Makassar tampaknya sudah mencapai batas akhir. Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana secara instruksif memerintahkan anggotanya untuk tidak ragu mengambil tindakan paling tegas: tembak di tempat!

Langkah berani ini diambil menyusul kian maraknya aksi teror kelompok bermotor yang tidak hanya meresahkan, tapi juga secara nyata mengancam keselamatan jiwa masyarakat dan petugas di lapangan.

"Kalau pelaku itu sudah mengancam nyawa masyarakat, ada polisi di situ, perintah saya tembak. Begitu juga kalau mengancam nyawa anggota. Jika tidak mengancam nyawa, amankan dengan tegas," ujar Arya dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar, Selasa (12/5/2026).

Senjata Tajam hingga Busur Panah

Berdasarkan laporan kepolisian, gerombolan ini biasanya beraksi pada malam hingga dini hari. Mereka menyasar pengendara motor atau warga yang sedang berkumpul. Mirisnya, aksi mereka selalu dibekali senjata tajam jenis parang, anak panah (busur), bahkan diduga ada yang membawa senjata api.

"Mereka bergerak berkelompok dan melakukan teror secara membabi buta. Tindakan tegas harus diambil karena mereka sudah sangat meresahkan," tambah Arya.

Jejak Brutalitas: Remaja 13 Tahun Jadi Korban

Rentetan aksi keji geng motor ini tercatat memakan banyak korban dalam dua pekan terakhir. Pada Jumat malam (1/5/2026), serangan terjadi secara simultan di Perumahan Dosen (Perdos) Unhas, Jalan Sunu, dan Jalan Kandea 3.

Dalam insiden tersebut, seorang pria menjadi korban penebasan di depan sebuah minimarket di wilayah Bontoala. Korban mengalami luka serius di bagian kepala akibat sabetan parang pelaku.

Tak berhenti di situ, pada Minggu dini hari (10/5/2026), teror kembali pecah di Jalan Abubakar Lambogo (Ablam). Seorang remaja berusia 13 tahun bernama Hilal menjadi sasaran empuk. Punggungnya ditebas hingga harus dilarikan ke RS SAYA Makassar untuk menjalani perawatan intensif.

Pelaku 'Impor' dari Luar Makassar

Kapolrestabes Makassar mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai profil para pelaku. Dari hasil penangkapan, terungkap bahwa banyak anggota geng motor ini justru datang dari luar Kota Makassar.

"Banyak dari mereka berasal dari luar kota, seperti Takalar, Gowa, bahkan Maros. Sebagian lagi memang warga Makassar," ungkap Kombes Arya.

Hingga saat ini, polisi telah mengamankan lima pelaku penyerangan di Jalan Ablam. Mereka adalah AF (19) seorang pedagang, MR (18) mahasiswa, MY (19) dan MFY (19) buruh bangunan, serta MA (21) yang berprofesi sebagai sopir.

Saat ini, tim Resmob masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya yang masih buron. Kepolisian berkomitmen untuk menyisir setiap sudut kota guna memastikan keamanan warga Makassar dari ancaman premanisme jalanan ini.