Islamabad Talks: Ketika Disertasi Para Doktor Iran Mentok di Tangan 'Broker' Amerika

Upaya diplomatik maraton yang digadang-gadang mampu meredam bara di Timur Tengah akhirnya menemui jalan buntu. 'Islamabad Talks', perundingan antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang dimediasi Pakistan, resmi berakhir tanpa kesepakatan pada Minggu (12/4/2026).

Meski berakhir nihil, pertemuan ini mencatatkan rekor sebagai negosiasi terlama sepanjang tahun 2026. Selama 25 jam penuh, para delegasi dari dua kutub yang berseberangan ini bergulat dengan ego, ideologi, dan kepentingan di balik meja perundingan yang melelahkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, mengonfirmasi intensitas luar biasa tersebut. Dimulai sejak Sabtu (11/4/2026) dan berlangsung semalaman hingga Minggu pagi, meja perundingan menjadi saksi betapa sulitnya menyatukan dua cara berpikir yang berbeda.

“Putaran perundingan itu merupakan yang terpanjang dalam tahun ini dan berlangsung selama total 24 hingga 25 jam,” ujar Baghaei sebagaimana dikutip dari kantor berita Mehr News.

Dominasi Intelektual: Barisan Doktor di Kubu Teheran

Ada pemandangan yang kontras di meja panjang tersebut. Iran tidak sekadar mengirim diplomat; mereka mengirim barisan intelektual dengan kualifikasi akademik yang menggetarkan. Teheran tampak sangat menekankan bahwa diplomasi adalah sebuah sains yang harus dikerjakan oleh para Doktor (PhD).

Di barisan depan, duduk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, pemegang PhD dalam pemikiran politik dari University of Kent, Inggris. Di sampingnya, Majid Takht-Ravanchi, pemegang PhD ilmu politik dari University of Bern, Swiss. Ada pula Mohammad Bagher Qalibaf, Ketua Parlemen yang menyandang gelar Doktor geografi politik.

Tak ketinggalan sosok Mohammad Bagher Zolghadr, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi. Pria kelahiran 1954 ini bukan sekadar jenderal; ia adalah lulusan ekonomi University of Tehran sebelum revolusi dan menyandang gelar Doktor dalam bidang Manajemen Strategis.

Dengan kedalaman teori manajemen dan pengalaman gerilya ideologis, Zolghadr memahami keamanan sebagai konstruksi panjang sebuah peradaban, bukan sekadar operasi militer sesaat.

Bagi Teheran, perundingan ini adalah ujian tesis. Mereka mengurai konflik dengan konsep, sejarah, dan ketelitian bahasa. Mereka percaya bahwa setiap krisis memiliki akar yang harus dipahami melalui argumen intelektual.

Pragmatisme Gedung Putih: Broker dan Menantu Presiden

Namun, di sisi lain meja, Amerika Serikat hadir dengan gaya yang jauh lebih praktis dan ringkas. Gaya Washington terasa sangat bercorak bisnis dan teknokratis.

Wakil Presiden JD Vance, meski lulusan hukum Yale, lebih dikenal lewat memoar sosialnya. Di sebelahnya duduk Steve Witkoff, pengusaha real estat kawakan yang terbiasa bernegosiasi dalam angka dan margin keuntungan.

Sosok yang paling mencolok tentu saja Jared Kushner. Ia bukan sekadar mantan penasihat senior, melainkan menantu dari Presiden AS Donald Trump. Kushner, dengan latar belakang sosiologi dari Harvard, lebih merepresentasikan akses langsung ke pusat kekuasaan ketimbang kedalaman teori hubungan internasional.

Dan di ujung barisan, Jenderal Brad Cooper, Komandan CENTCOM, menjadi satu-satunya figur dengan kedalaman strategis dalam konteks keamanan, lulusan pendidikan militer dengan pengalaman operasional yang nyata, namun tetap berada dalam kerangka kekuatan, bukan refleksi filosofis.

Benturan Dua Dunia: Disertasi Lawan Kesepakatan

Di sinilah ironi itu memuncak selama 25 jam di Islamabad. Iran mengirim para pemikir yang percaya pada argumen intelektual dan kekuatan tesis. Sebaliknya, Amerika mengirim para 'Broker', orang-orang yang terbiasa menutup kesepakatan (closing the deal) dengan cepat tanpa perlu menyelami lapisan filosofis yang dalam.

Legitimasi di pihak Amerika lahir dari akses kekuasaan—seperti posisi Kushner sebagai menantu Presiden—bukan dari kekuatan disertasi. Bayangkan seorang doktor manajemen strategis seperti Zolghadr mencoba menjelaskan kompleksitas keamanan kawasan kepada seorang pengembang properti yang melihat dunia sebagai peluang proyek.

Hasilnya? Kebuntuan.

Sejarah modern sekali lagi menunjukkan bahwa kedalaman berpikir tidak selalu berbanding lurus dengan hasil di meja runding. Meskipun Iran datang dengan barisan doktor dan tesis yang matang, mereka berhadapan dengan tembok pragmatisme para broker yang lebih percaya pada leverage dan jaringan.

Islamabad Talks kini hanya meninggalkan catatan tentang sebuah maraton diplomatik yang absurd. Mungkin, di sudut ruangan itu, Plato hanya bisa tersenyum kecut melihat mimpinya tentang 'Negara Para Filsuf' akhirnya mentok di tangan para makelar kekuasaan. Dunia yang menonton pun hanya bisa tertawa kecil, melihat betapa kontrasnya akhir dari teater diplomatik ini.