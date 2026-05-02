Marc Klok Bantah Lakukan Rasisme ke Pemain Bhayangkara FC

Kapten Persib Bandung, Marc Klok, akhirnya angkat bicara terkait tudingan rasisme yang diarahkan kepadanya saat laga melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Isu ini mencuat setelah pihak The Guardians Of Saburai mengklaim adanya perlakuan tidak menyenangkan terhadap penyerang mereka, Henri Doumbia, pada pekan ke-30 Super League 2025/2026.

Dalam laga yang berlangsung di Stadion Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Kamis (30/04/2026) tersebut, Persib sukses mencuri poin penuh dengan kemenangan 4-2.

Namun, kemenangan itu sempat ternoda oleh video viral yang menunjukkan perdebatan antara Wahyu Subo Seto dan Marc Klok di lorong pemain. Bhayangkara mengklaim perdebatan itu dipicu atas aksi 'rasis' Klok ke Doumbia

"Saya dengan tegas membantah tuduhan rasisme yang ditujukan kepada saya. Penyebaran informasi yang tidak benar mengenai sesuatu yang tidak pernah terjadi merupakan hal yang tidak dapat diterima dan merugikan nama baik saya. Sepanjang hidup, saya selalu menjunjung tinggi nilai rasa hormat, kesetaraan, profesionalisme, dan anti-rasisme," tegas Klok.

Klok menjelaskan bahwa insiden tersebut murni karena kesalahpahaman pendengaran di tengah tensi pertandingan. Menurutnya, momen itu terjadi saat Persib mencetak gol kedua.

"Saat kami mencetak gol menjadi 2-1, Henri Doumbia menahan bola alih-alih melanjutkan kick-off. Kami berusaha segera melanjutkan permainan untuk mengejar ketertinggalan. Saya mengatakan dengan jelas kepadanya, 'Give me the ball back'," jelas pemain naturalisasi tersebut.

Ternyata, Henri Doumbia salah menangkap kata 'back' menjadi 'black', yang kemudian memicu reaksi dari pihak Bhayangkara. Namun, Klok memastikan masalah tersebut sudah diklarifikasi langsung dengan para pemain dan staf pelatih lawan.

"Kami kemudian membicarakan hal tersebut. Ia meminta maaf kepada saya karena sebelumnya mengira saya mengatakan kata 'black'. Ia mengakui kesalahpahaman tersebut, begitu pula rekan-rekan setimnya dan pelatih mereka, yang memiliki hubungan baik dengan saya," tambahnya.

Sebelumnya, Bhayangkara FC sudah sempat menjelaskan kronologi awal dugaan aksi rasisme yang dilakukan Klok terhadap Henry Doumbia. Kejadian itu muncul pada babak pertama.

Henry Doumbia, disebut memberitahukan aksi rasisme itu kepada Wahyu Subo Seto selaku kapten tim. Tak lama berselang, Wahyu mendatangi Klok untuk menanyakan langsung.

"Di akhir babak pertama, Henry Doumbia memberitahukan aksi rasis yang diterimanya kepada Wahyu Subo Seto sebagai kapten tim. Mendengar laporan yang disampaikan Henry, setelah peluit akhir babak pertama dibunyikan Wahyu Subo Seto langsung mendatangi Marc Klok," ungkap Bhayangkara FC.

"Sama-sama menuju ruang ganti, Wahyu Subo Seto mendatangi Mack Klok dengan maksud mengkonfirmasi ucapan rasis yang ditujukan kepada Henry Doumbia. Momen-momen perdebatan itulah yang terekam dalam video-video yang viral di media sosial," lanjutnya.

