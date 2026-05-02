Marc Klok Merasa Terluka Dituding Rasis oleh Sumardji

Kapten Persib Bandung, Marc Klok menyebut isu dugaan rasisme yang mewarnai laga antara Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Maung Bandung sejatinya sudah beres di lapangan.

Namun, sayangnya Klok mengaku masih mendapat tuduhan tak menyenangkan dari manajer Chief Operating Officer Bhayangkara FC, Sumardji.

Dalam klarifikasinya, Sabtu (2/4/2026), Klok sudah menjelaskan awal mula mencuatnya tuduhan dugaan tindak rasisme tersebut.

Pemain naturalisasi itu menjelaskan insiden terjadi murni karena kesalahpahaman pendengaran di tengah tensi pertandingan. Menurutnya, momen itu terjadi saat Persib mencetak gol kedua.

"Saat kami mencetak gol menjadi 2-1, Henri Doumbia menahan bola alih-alih melanjutkan kick-off. Kami berusaha segera melanjutkan permainan untuk mengejar ketertinggalan. Saya mengatakan dengan jelas kepadanya, 'Give me the ball back'," kata Klok.

Ternyata, Henri Doumbia salah menangkap kata 'back' menjadi 'black', yang kemudian memicu reaksi dari pihak Bhayangkara. Beruntung saat itu kata Klok, masalah tersebut sudah diklarifikasi langsung dengan para pemain dan staf pelatih lawan.

Doumbia pun menyampaikan permintaan maaf kepadanya setelah mengira sang lawan menyebut kata 'black'.

"Ia mengakui kesalahpahaman tersebut, begitu pula rekan-rekan setimnya dan pelatih mereka, yang memiliki hubungan baik dengan saya," katanya.

Sayang, alih-alih persoalan mereda, Klok mengaku justru masih mendapat perlakuan tidak menyenengkan dari pihak Bhayangkara FC. Itu tepatnya dilakukan oleh COO The Guardians Of Saburai, Sumardji.

"Namun, manajer mereka, Sumardji, yang tidak berada di dekat lapangan, terus menyebut saya sebagai rasis, baik di dalam lorong stadion, dekat ruang ganti, maupun di lapangan setelah pertandingan," kata Klok.

Klok menegaskan, dia sudah meminta Sumardji untuk berhenti menuduhnya sebagai pelaku rasis. Ia pun mengaku sangat terluka dengan tudingan yang tidak benar tersebut.

"Saya telah memintanya untuk berhenti dan menyampaikan bahwa saya merasa terluka atas tuduhan yang tidak benar tersebut. Saya menilai perilaku ini telah melampaui batas sepak bola dan esensi dari permainan ini," kata dia.

"Saya mengharapkan adanya permintaan maaf resmi dari Bhayangkara Presisi Lampung FC atas kekeliruan dan kesalahpahaman yang merugikan nama saya, serta atas penyebaran tuduhan yang tidak benar," ujarnya menutup pernyataan.