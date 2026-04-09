Marc Klok Optimistis Persib Bisa Jinakkan Bali United

Gelandang Persib Bandung Marc Klok saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/4/2026). (Foto: Antara/Rubby Jovan)

Gelandang Persib Bandung Marc Klok mengaku optimistis timnya akan mampu meraih kemenangan saat melawan Bali United dalam laga pekan ke-27 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Minggu (12/4/2026).

"Musim ini, pertama kali kita menang di Bali, semoga kita punya track record yang sangat baik di Bandung lawan mereka," kata Klok di Bandung, Kamis (9/4/2026).

Ia menegaskan, Persib harus fokus meraih kemenangan tanpa memandang lawan, mengingat persaingan menuju gelar juara musim ini sangat ketat.

Klok secara matematis menghitung Persib membutuhkan setidaknya lima atau enam kemenangan lagi untuk mewujudkan mimpi triruntun gelar juara kasta tertinggi liga Indonesia.

"Tapi kita fokus satu per satu pertandingan," katanya.

Gelandang timnas Indonesia hasil naturalisasi itu juga tidak gentar dengan performa Bali United di penampilan terakhir mereka yang mampu melumat PSBS Biak dengan 6-1.

Menurut Klok hasil itu tidak bisa dijadikan tolok ukur kekuatan Bali United, terlebih lawan yang mereka kalahkan dengan skor telak itu adalah tim juru kunci klasemen sementara Super League.

"Kita tidak tahu itu karena kekuatan Bali atau kelemahan lawannya, tapi kita tetap harus mewaspadai semuanya," katanya.

Terlepas dari situasi Bali United, Klok memilih untuk tetap mengingatkan rekan-rekannya agar fokus menjaga konsistensi meraih tiga poin di setiap laga yang tersisa untuk menjaga peluang juara tetap terbuka tanpa terpengaruh hasil dari para pesaing terdekat di klasemen.

"Saya sangat percaya diri dengan pemain, pelatih, dan staf musim ini. Kita fight game by game," tegasnya.

Bagi Klok konsistensi dan fokus tersebut penting, sebab ia menilai persaingan dalam perebutan gelar juara Super League 2025/2026 lebih ketat dibandingkan musim sebelumnya. Menurut dia sejumlah tim tampil kuat sehingga bukan tidak mungkin penentuan gelar juara akan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi.

Oleh karena itu pesepak bola berusia 32 tahun tersebut menegaskan bahwa seluruh pemain Persib harus siap untuk berjuang hingga peluit tanda usai laga terakhir musim ini berbunyi.

Persib saat ini memuncaki klasemen dengan koleksi 61 poin, hanya unggul tipis empat poin atas tim posisi kedua Borneo FC dan sembilan poin dari peringkat ketiga Persija Jakarta, sementara musim masih menyisakan setidaknya delapan pekan pertandingan untuk dimainkan.