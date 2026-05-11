Marc Marquez Bagikan Foto Pasca Operasi, Kejar Target Comeback di Mugello!

Kabar baik datang dari bintang baru tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. Setelah mengalami insiden hebat di Sirkuit Bugatti, Le Mans, pembalap berjuluk The Baby Alien ini mengonfirmasi bahwa dirinya telah sukses menjalani dua operasi bedah sekaligus di Madrid, Spanyol.

Meski dipastikan absen pada seri MotoGP Catalunya akhir pekan ini, Marquez menunjukkan semangat tinggi untuk segera kembali ke lintasan.

Kronologi Cedera dan Operasi "Double" Marc Marquez

Nasib nahas menimpa Marquez saat melakoni Sprint Race MotoGP Prancis 2026. Kecelakaan parah yang dialaminya mengakibatkan patah tulang metatarsal pada kaki kanan. Kondisi ini memaksanya mundur dari balapan utama di Le Mans demi memprioritaskan tindakan medis.

Menariknya, Marquez tidak hanya naik meja operasi untuk menyembuhkan kakinya. Ia memutuskan untuk mempercepat jadwal operasi bahu yang sebelumnya direncanakan usai seri Catalunya.

Keputusan ini diambil agar masa pemulihan kedua cedera tersebut bisa berjalan bersamaan.

Pesan Menyentuh untuk Penggemar

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya (@marcmarquez93) pada Senin (11/5/2026), Marquez membagikan foto terbarunya pasca-operasi dengan raut wajah yang optimistis.

"Operasinya sukses. Saya sangat bersyukur atas semua pesan baik dan dukungan dari kalian. Terima kasih spesial untuk tim medis atas kerja luar biasa mereka," tulis Marquez dalam unggahannya.

Fokus Pemulihan, Lewatkan MotoGP Catalunya

Tim Ducati Lenovo bergerak cepat dengan memberikan pernyataan resmi terkait status pembalapnya. Pabrikan asal Borgo Panigale tersebut menegaskan tidak ingin terburu-buru menurunkan Marquez di lintasan.

"Marc Marquez telah menjalani dua operasi bedah yang sukses di Rumah Sakit Internasional Ruber, Madrid. Ia dipastikan tidak akan berpartisipasi di MotoGP Catalunya akhir pekan ini," tulis pernyataan resmi tim.

Pihak tim menambahkan bahwa jadwal comeback Marquez sepenuhnya bergantung pada progres rehabilitasi dalam beberapa minggu ke depan.

Menanti Aksi Sang Alien di MotoGP Italia

Setelah GP Catalunya, kalender MotoGP 2026 akan berlanjut ke Sirkuit Mugello, Italia, pada 29-31 Mei mendatang.

Terdapat jeda sekitar dua pekan yang bisa dimanfaatkan Marquez untuk memulihkan kondisi fisiknya.

Para penggemar kini berharap-harap cemas menanti apakah pemegang enam gelar juara dunia MotoGP tersebut bisa fit tepat waktu untuk balapan di markas besar Ducati tersebut.