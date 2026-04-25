Marc Marquez Rebut Pole Position MotoGP Spanyol, Disusul Zarco

Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez memacu kecepatan sepeda motornya dalam sesi practice MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Jumat (3/10/2025). Pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi, menjadi yang tercepat dalam sesi tersebut dengan catatan waktu tercepat satu menit 29,240 detik, sementara pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Fermin Aldeguer berada di peringkat dua dengan catatan waktu 0,408 detik lebih lambat dari Bezzecchi. (Foto: Antara Foto/Ahmad Subaidi/sgd).

Ukuran Font Kecil Besar

Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, akan memulai balapan MotoGP Spanyol dari posisi terdepan. Ia memastikan pole position usai tampil cepat dalam sesi kualifikasi di Sirkuit Jerez, Sabtu (25/4/2026).

Hasil tersebut menjadi pole position pertama Marquez pada musim ini setelah dalam tiga seri sebelumnya belum mampu tampil maksimal. Penampilan impresif di Jerez sekaligus menandai kebangkitannya di lintasan.

Di posisi kedua akan memulai balapan Johann Zarco, yang juga mencatatkan start terbaiknya musim ini. Sementara posisi ketiga ditempati Fabio Di Giannantonio.

Pembalap yang tengah on fire dengan tiga kemenangan beruntun, Marco Bezzecchi, harus puas memulai dari posisi keempat.

Sementara itu, Alex Marquez akan start dari posisi kelima. Adapun Jorge Martin memulai balapan dari urutan ke-10 setelah menerima penalti turun tiga posisi.

Berikut starting grid MotoGP Spanyol berdasarkan laman resmi MotoGP: