Mardani Dorong IPU General Assembly 2021 Berisi Karya dan Gagasan

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mendorong delegasi Indonesia di sidang Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid memberikan karya dan gagasan.

“Kita penuhi ruang publik dengan karya dan gagasan termasuk di sidang IPU,” kata Mardani kepada inilah.com, Senin (29/11/2021).

Anggota Komisi II dari fraksi PKS itu menambahkan, gagasan-gagasan yang disampaikan Indonesia di IPU diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan dunia.

“Solusi bagi Indonesia, solusi bagi dunia,” ujarnya.

Mardani pun menyampaikan tanggapan terkait unggahan foto Ketua BKSAP Fadli Zon dengan Ketua DPR Puan Maharani. Mardani berharap delegasi Indonesia menyampaikan gagasan dengan serius.

"Kasihan rakyat kalau postingannya cuma foto dan tidak ada gagasan yang disampaikan,” tandasnya.

Sebagai informasi, Indonesia akan menjadi tuan rumah IPU 2022 di Bali. Tahun ini IPU menggelar sidang di Madrid, Spanyol. Sidang umum IPU digelar pada 26-30 November 2021. Dalam sidang ini juga dijadwalkan penyerahan jabatan Presiden IPU ke Indonesia.

Agenda sidang IPU General Assembly di Madrid antara lain membahas tantangan kontemporer demokrasi untuk mengatasi perpecahan dan membangun komunitas.

Sidang IPU akan digelar dengan berbagai sesi seperti general debate. Selain itu, akan ada sidang-sidang komite antara lain: Executive Committee, Committee on Human Rights of Parliamentarians, Governing Council Bureau of Women Parliamentarians, Forum of Young Parliamentarians dan workshop on Good Parliamentary Practices to Promote Interfaith Dialogue.