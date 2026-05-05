Eks Loyalis Bongkar Borok Trump Soal Dokumen Epstein

Mantan loyalis Marjorie Taylor Greene menyerang Presiden AS Donald Trump dan Ketua DPR AS Mike Johnson terkait dokumen Jeffrey Epstein dalam pidatonya di Ron Paul Institute for Peace and Prosperity di Texas, akhir April lalu.

Mantan loyalis garis keras Donald Trump, Marjorie Taylor Greene, secara mengejutkan berbalik arah dan menyerang habis-habisan Presiden Amerika Serikat tersebut. Dalam pidatonya di Ron Paul Institute for Peace and Prosperity di Texas, akhir April lalu, Greene menyebut gerakan Make America Great Again (MAGA) telah mati dan hanya menjadi alat kepentingan elite.

Pemicu utama keretakan ini adalah keengganan Trump untuk membuka dokumen terkait mendiang terpidana perdagangan seks, Jeffrey Epstein. Greene mengaku sempat menandatangani petisi lintas partai untuk memaksa pembukaan berkas tersebut, namun ia justru mendapatkan tekanan langsung dari Trump.

"Trump menginstruksikan saya untuk menarik nama saya dari petisi tersebut. Dia mengklaim itu hanya hoaks Demokrat dan memperingatkan bahwa teman-temannya bisa celaka jika dokumen itu dibuka," ujar Greene.

Bagi Greene, momen itulah yang menghancurkan kepercayaannya dan membuktikan bahwa MAGA bukan lagi soal rakyat, melainkan perlindungan bagi para kroni.

Sindir Mike Johnson dan Kash Patel

Dalam orasinya, Greene juga meluapkan kekesalannya terhadap struktur kekuasaan di Washington yang dianggapnya hanya menjadi 'benteng' bagi Trump. Ia secara khusus menyoroti Ketua DPR AS Mike Johnson yang dinilainya kehilangan independensi.

Greene menyebut Mike Johnson selalu berdiri membela Trump sepanjang waktu, tanpa mempedulikan aspirasi akar rumput yang menginginkan transparansi. Menurutnya, loyalitas buta seperti yang ditunjukkan Johnson adalah bagian dari kegagalan sistemik yang membuat pemilih merasa dikhianati oleh kedua belah pihak.

Tak berhenti di situ, Greene juga menyentil Direktur FBI Kash Patel. Ia menceritakan pengalamannya saat melaporkan ancaman pembunuhan kepada Patel, namun hanya mendapatkan janji kosong.

"Dia bilang 'sedang menanganinya', tapi saya tidak pernah mendengar kabar lagi darinya," kata Greene disambut tawa hadirin. Ia kemudian berseloroh dengan nada sinis bahwa ia tidak tahu 'zat apa yang sedang dikonsumsi' oleh Patel sehingga tugasnya terbengkalai.

Sebut MAGA Sebagai Kebohongan Besar

Greene menilai rakyat Amerika sudah mencapai titik jenuh terhadap politik toksik di Washington. Ia menegaskan bahwa gerakan MAGA kini telah bergeser menjadi pelayan bagi donor-donor besar yang mengejar kontrak pemerintah dan pengampunan hukum.

"Rakyat hanya ingin pemerintah diam dan membuat hidup mereka lebih baik. Tapi yang terjadi justru pengkhianatan terhadap janji-janji kampanye," tegas Greene.

Trump sendiri menanggapi serangan mantan sekutunya tersebut dengan menyebut Greene sebagai sosok yang tidak stabil. Perpecahan ini menandakan guncangan hebat di internal sayap kanan Amerika Serikat, di mana para loyalis lama mulai berani menyuarakan perlawanan terhadap dominasi Trump.