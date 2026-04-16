Markas APCAP Resmi Berdiri di Jakarta, Perlawanan Palestina Masuk Babak Baru

Jakarta resmi ditetapkan sebagai pusat koordinasi Asia Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCAP). Peluncuran Headquarters APCAP digelar di Gedung Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).(Foto: doc. APCAP)

Markas Besar atau Headquarters Asia-Pacific Coalition for Al-Quds and Palestine (APCAP) resmi berdiri di Jakarta, menandai babak baru perlawanan Palestina yang kini memasuki fase lebih terorganisir, strategis, dan lintas kawasan.

Peluncuran tersebut digelar di Gedung Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026), menjadi simbol penguatan kolaborasi ormas dan lembaga filantrofi Asia-Pasifik dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan perlindungan Al-Quds.

Momentum itu tidak sekadar seremoni kelembagaan, tetapi mencerminkan pergeseran besar dari gerakan solidaritas yang selama ini cenderung reaktif menjadi upaya kolektif yang terstruktur dan berkelanjutan.

Jakarta dipilih sebagai pusat koordinasi strategis kawasan, mempertegas posisi Indonesia sebagai episentrum dukungan global bagi Palestina.

Wakil Ketua Umum DMI, Imam Addaruqutni, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif dan operasional headquarters APCAP tersebut.

Ia menegaskan, penunjukan Jakarta merupakan hasil keputusan Asia-Pacific Conference for Palestine di Gedung DPR RI pada November 2025, yang melibatkan BKSAP, MUI Pusat, dan Koalisi Lembaga Filantrofi.

“Penetapan Jakarta sebagai lokasi headquarters ini juga tentunya merupakan pengakuan internasional, khususnya Asia-Pasifik, terhadap komitmen Indonesia bagi Palestina yang tidak pernah surut, bahkan sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, April 1955,” jelasnya.

Diplomasi Mandek

Ketua Komite Pengarah Headquarters APCAP, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai pembentukan markas tersebut sebagai langkah yang sangat tepat waktu di tengah stagnasi diplomasi global yang belum mampu menghadirkan keadilan utuh bagi Palestina.

Sejumlah upaya perdamaian, menurutnya, belum menjamin kedaulatan penuh bagi bangsa Palestina.

“Bahkan saat ini, konflik di kawasan Timur Tengah meluas ke Iran yang selama ini mendukung perjuangan Palestina, diserang oleh kekuatan militer Amerika Serikat (AS) bersama Israel penjajah Palestina,” sorotnya.

“Perkembangan situasi yang semakin memprihatinkan ini harus ditanggapi dengan aksi nyata, mengajak semua elemen masyarakat untuk bergerak. Semangat solidarity saja tidak cukup, kita harus ambil aksi kolektif nyata,” sambungnya.

Dalam konteks tersebut, APCAP hadir sebagai wadah untuk mengonsolidasikan potensi besar kawasan Asia-Pasifik agar menjadi kekuatan nyata yang berdampak.

“APCAP hadir sebagai wadah kolaborasi untuk menyatukan potensi besar yang selama ini tersebar di kawasan Asia Pasifik menjadi kekuatan kolektif yang nyata dan berdampak. Kami ingin memastikan bahwa solidaritas terhadap Palestina tidak berhenti pada aksi sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan yang terorganisir, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Gerakan Terarah

Wakil Sekretaris Jenderal Global Coalition for Al-Quds and Palestine (GCAP), Ahmed Attawna, turut menyampaikan apresiasi atas peluncuran tersebut.

Ia menilai keberadaan headquarters ini akan memperkuat orkestrasi gerakan solidaritas di kawasan.

“Headquarters ini akan menjadi pusat kolaborasi kawasan. APCAP akan mengorkestrasi berbagai inisiatif yang selama ini berjalan secara sporadis menjadi gerakan kolektif yang lebih terarah melalui beragam kegiatan kemanusiaan, edukasi, advokasi, hingga penguatan kebijakan,” pungkasnya.

Ia juga menambahkan, markas ini akan berfungsi sebagai pusat edukasi publik untuk meluruskan disinformasi global terkait isu Palestina, sekaligus membangun narasi kemanusiaan yang lebih objektif di Asia-Pasifik.

Dalam aspek kemanusiaan, APCAP berkomitmen memastikan bantuan dari kawasan dapat dikelola secara mandiri, strategis, dan berkelanjutan, termasuk untuk mendukung rekonstruksi jangka panjang di Gaza dan Al-Quds.

Kekuatan Sipil Bangkit

Sementara itu, Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, menegaskan bahwa perjuangan Palestina adalah isu kemanusiaan universal.

“Karena perang hanya menghancurkan moral, etika kemanusiaan dan lebih parah lagi, menghancurkan peradaban,” tandasnya.

Ia menambahkan, kekuatan masyarakat sipil merupakan kekuatan moral dan peradaban yang tidak boleh menyerah. “Perjuangan masyarakat sipil harus selalu bersatu agar kuat dan menjadi kekuatan bangsa dan negara menjadi kekuatan dunia. Akan terjadi kehancuran peradaban dunia jika manusia kehilangan moral, kehilangan etika,” tegas Amirsyah.

Struktur organisasi APCAP Jakarta pun telah disusun secara komprehensif. Dewan penasihat (Board of Advisory) diisi tokoh bangsa dan pimpinan ormas serta lembaga filantrofi.

Sementara Komite Pengarah diketuai Sudarnoto Abdul Hakim dengan anggota dari unsur MUI, akademisi, dan filantropi.

Untuk pelaksana, Irvan Nugraha ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif, didampingi tim lintas bidang yang mencakup program, hubungan internasional, riset, hingga operasional.

Irvan menegaskan perubahan pendekatan yang diusung APCAP.

“Kami tidak hanya berbicara tentang bantuan logistik, tetapi juga tentang kedaulatan, rekonstruksi, dan pelestarian identitas Al-Quds melalui kepemimpinan kolektif kawasan. Dari Asia Pasifik, kami ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kemerdekaan Palestina dan perdamaian dunia,” ujarnya.

Peluncuran itu sekaligus menegaskan isu Palestina bukan sekadar persoalan kawasan, melainkan isu kemanusiaan global. Melalui APCAP, diharapkan lahir gerakan kolektif lintas negara yang mampu mendorong keadilan universal secara nyata dan berkelanjutan.