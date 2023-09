Martina Navratilova Idap Kanker Tenggorokan dan Payudara, Cermati Gejalanya!

Mantan petenis putri nomor satu dunia Martina Navratilova didiagnosis menderita kanker tenggorokan dan payudara. Kanker jenis ini memang rentan dialami oleh siapa saja, pria maupun wanita. Mengenali jenis kanker serta kewaspadaan sangat penting agar terhindar dari penyakit ini.

Petenis Ceko-Amerika ini dianggap sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa, memenangkan total 59 gelar Grand Slam di nomor tunggal dan ganda. "Dua penyakit ini serius tapi masih bisa diperbaiki," kata Martina Navratilova, kepada Asosiasi Tenis Wanita, (WTA), mengutip Reuters.

Perempuan berusia 66 tahun yang menjadi warga negara AS pada tahun 1981 itu sebenarnya sudah berhasil mengalahkan kanker payudara pada 2010. Martina menambahkan bahwa kankernya sudah stadium 1 dan prognosisnya bagus, dengan perawatan akan dimulai minggu depan. “Saya berharap untuk hasil yang menguntungkan. Saya akan berjuang dengan semua yang saya miliki," lanjutnya.

Kanker itu ditemukan pada awal November saat final WTA, ketika Martina Navratilova menyadari adanya pembengkakan di lehernya yang tidak kunjung turun. “Martina memperhatikan pembesaran kelenjar getah bening di lehernya selama final WTA di Fort Worth,” kata perwakilannya Mary Greenham.

“Kalau tidak turun, dilakukan biopsi, hasilnya kembali sebagai kanker tenggorokan stadium 1. Pada saat yang sama Martina menjalani tes tenggorokan, bentuk yang mencurigakan ditemukan di payudaranya, yang kemudian didiagnosis sebagai kanker, sama sekali tidak berhubungan dengan kanker tenggorokan. Kedua kanker ini berada pada tahap awal dengan hasil yang bagus," lanjut Greenham.

Kanker berisiko tinggi

Kanker merupakan salah satu masalah kesehatan tertinggi di dunia maupun di Indonesia. Sekitar 10 juta orang meninggal akibat kanker setiap tahunnya dan bahkan, 70 persen angka kematian akibat kanker terjadi pada negara berkembang atau low middle income countries (LMICs), salah satunya Indonesia.

Selain itu, berdasarkan data International Agency for Research on Cancer (IARC), pada 2040, diperkirakan akan ada sekitar 29,5 juta kasus baru dan 16,3 juta kematian akibat penyakit kanker di dunia.

Sementara angka kejadian penyakit kanker di Indonesia mencapai 136.2 per 100 ribu penduduk, berada pada urutan 8 di Asia Tenggara, sedangkan di Asia urutan ke 23. Angka kejadian tertinggi di Indonesia untuk laki-laki adalah kanker paru yaitu 19,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 10,9 per 100 ribu penduduk, diikuti kanker hati sebesar 12,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 7,6 per 100 ribu penduduk.

Sedangkan angka kejadian untuk perempuan yang tertinggi adalah kanker payudara yaitu sebesar 42,1 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 17 per 100 ribu penduduk yang diikuti kanker leher rahim sebesar 23,4 per 100 ribu penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100 ribu penduduk.

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi kanker di Indonesia mencapai 1.79 per 1.000 penduduk, naik dari tahun 2013 sebanyak 1.4 per 1.000 penduduk.

Kanker tenggorokan

Kanker tenggorokan mengacu pada kanker yang berkembang di tenggorokan (faring) atau kotak suara (laring). Tenggorokan merupakan tabung berotot yang dimulai di belakang hidung dan berakhir di leher. Kanker tenggorokan paling sering dimulai pada sel-sel pipih yang melapisi bagian dalam tenggorokan Anda. Kotak suara berada tepat di bawah tenggorokan yang juga rentan terhadap kanker. Kotak suara terbuat dari tulang rawan dan berisi pita suara yang bergetar untuk mengeluarkan suara.

Mengutip Mayo Clinic, meskipun sebagian besar kanker tenggorokan melibatkan jenis sel yang sama, istilah khusus digunakan untuk membedakan bagian tenggorokan tempat kanker berasal. Misalnya kanker nasofaring dimulai di nasofaring – bagian tenggorokan tepat di belakang hidung.

Ada juga kanker oropharyngeal dimulai di oropharynx – bagian tenggorokan Anda tepat di belakang mulut Anda yang mencakup amandel Anda.

Berikutnya ada hipofaring (kanker laringofaring) dimulai di hipofaring (laringofaring) — bagian bawah tenggorokan Anda, tepat di atas kerongkongan dan batang tenggorokan. Jenis lainnya adalah kanker glotis dimulai di pita suara dan kanker subglotis dimulai di bagian bawah kotak suara, di bawah pita suara.

Ada pula kanker supraglottic dimulai di bagian atas kotak suara dan termasuk kanker yang mempengaruhi epiglottis, yang merupakan bagian dari tulang rawan yang menghalangi makanan masuk ke tenggorokan Anda.

Tanda dan gejala kanker tenggorokan meliputi batuk, perubahan suara, seperti suara serak atau tidak berbicara dengan jelas, kesulitan menelan, sakit telinga, benjolan atau luka yang tidak kunjung sembuh, sakit tenggorokan dan penurunan berat badan.

Kanker tenggorokan terjadi ketika sel-sel di tenggorokan mengalami mutasi genetik. Mutasi ini menyebabkan sel tumbuh tak terkendali dan terus hidup setelah sel sehat biasanya mati. Sel-sel yang terakumulasi dapat membentuk tumor di tenggorokan Anda.

Tidak jelas apa yang menyebabkan mutasi yang menyebabkan kanker tenggorokan. Tetapi dokter telah mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan risiko Anda. Seperti merokok dan mengunyah tembakau, penggunaan alkohol, infeksi virus, termasuk human papillomavirus (HPV) dan virus Epstein-Barr. Juga pola makan yang kurang buah dan sayur, penyakit refluks gastroesofageal (GERD) serta paparan zat beracun di tempat kerja.

Apa itu kanker payudara?

Kanker payudara adalah penyakit di mana sel-sel di payudara tumbuh di luar kendali. Ada berbagai jenis kanker payudara. Jenis kanker payudara tergantung pada sel mana di payudara yang berubah menjadi kanker. Kanker payudara dapat dimulai di berbagai bagian payudara.

Payudara terdiri dari tiga bagian utama yakni lobulus, saluran, dan jaringan ikat. Lobulus adalah kelenjar yang menghasilkan susu. Saluran adalah tabung yang membawa susu ke puting susu. Jaringan ikat (yang terdiri dari jaringan berserat dan lemak) mengelilingi dan menyatukan semuanya. Sebagian besar kanker payudara dimulai di saluran atau lobulus.

Kanker payudara dapat menyebar ke luar payudara melalui pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Ketika kanker payudara menyebar ke bagian lain dari tubuh, dikatakan telah bermetastasis.

Kanker payudara merupakan salah satu kanker yang paling umum di kalangan wanita, kedua setelah kanker kulit. Ini kemungkinan besar mempengaruhi wanita di atas usia 50 tahun. Meski jarang, pria juga bisa terkena kanker payudara. Sekitar 2.600 pria mengidap kanker payudara setiap tahun di Amerika Serikat, kurang dari 1 persen dari semua kasus.

Gejala kanker payudara bisa berbeda-beda pada setiap orang. Mengutip my.clevelandclinic.org, tanda-tanda kemungkinan kanker payudara meliputi perubahan ukuran, bentuk, atau kontur payudara. Massa atau benjolan, mungkin terasa sekecil kacang polong.

Tanda lainnya berupa benjolan atau penebalan di dalam atau di dekat payudara atau di ketiak yang bertahan selama siklus menstruasi.

Gejala lainnya adalah perubahan tampilan atau nuansa kulit pada payudara atau puting seperti berlesung pipit, berkerut, bersisik atau meradang. Ada kemerahan pada kulit payudara atau puting.

Terdapat pula area yang jelas berbeda dari area lain di kedua payudara atau area mengeras seperti marmer di bawah kulit Anda. Cermati keluarnya cairan bernoda darah atau bening dari puting. Anda juga harus berhati-hati karena beberapa orang tidak melihat tanda-tanda kanker payudara sama sekali sehingga perlu melakukan pengecekan secara rutin.

Kanker payudara berkembang ketika sel-sel abnormal di payudara membelah dan berkembang biak. Tetapi para ahli tidak tahu persis apa yang menyebabkan proses ini dimulai. Namun, penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor risiko yang dapat meningkatkan peluang Anda terkena kanker payudara.

Beberapa risiko itu di antaranya berumur 55 atau lebih tua dapat meningkatkan risiko kanker payudara. Wanita jauh lebih mungkin untuk mengembangkan kanker payudara daripada pria. Faktor lainnya adalah adalah merokok dan penggunaan alkohol, obesitas serta paparan radiasi.

Jika Anda memiliki orang tua, saudara kandung, anak-anak, atau kerabat dekat lainnya yang telah didiagnosis menderita kanker payudara, kemungkinan besar akan mengembangkan penyakit tersebut di beberapa titik dalam hidup Anda. Sekitar 5 hingga 10 persen kanker payudara disebabkan oleh gen abnormal tunggal yang diturunkan dari orang tua kepada anak-anaknya, dan itu dapat ditemukan melalui pengujian genetik.