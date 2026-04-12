Ma’ruf Amin: Gagalnya Dialog AS-Iran Bukti tak Serius Cari Damai

Wakil Presiden RI ke-13, Ma'ruf Amin usai acara Halal Bihalal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026). (Foto: inilah.com/Syahidan)

Ukuran Font Kecil Besar

Wakil Presiden RI ke-13, Ma'ruf Amin, menilai kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran tidak terlepas dari adanya kepentingan tersembunyi di balik proses diplomasi tersebut. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri acara Halal Bihalal Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2026).

Menurut Ma’ruf, kegagalan sebuah perundingan internasional umumnya mencerminkan tidak adanya kesamaan niat untuk mencapai solusi damai. Ia menegaskan, jika semua pihak benar-benar mengedepankan kepentingan bersama, maka peluang tercapainya kesepakatan akan jauh lebih besar.

“Kalau tidak ada kepentingan selain kebaikan bersama, seharusnya tidak akan terjadi kegagalan. Tapi kalau gagal, berarti ada kepentingan terselubung,” ujarnya.

Ia juga menilai proses dialog yang berlangsung belum menunjukkan keseriusan penuh untuk mencari jalan damai. Dalam pandangannya, konflik bersenjata hanya akan memperburuk kondisi global, baik dari sisi ekonomi, stabilitas politik, maupun kemanusiaan.

“Tidak sungguh-sungguh mencari solusi damai. Padahal perang menyusahkan semua, membawa kerusakan di berbagai sektor, dan dampaknya dirasakan seluruh negara,” kata Ma’ruf.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dampak konflik global tidak akan terbatas pada negara yang terlibat langsung. Indonesia, menurutnya, juga berpotensi terdampak, terutama dari sisi ekonomi dan geopolitik. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi berbagai kemungkinan.

“Iya, Indonesia pasti kena dampaknya. Kita harus siap menghadapi apapun yang terjadi,” ujarnya.

Dari pihak Iran, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Esmail Baghaei, mengonfirmasi bahwa perbedaan pandangan yang mendasar menjadi penyebab utama gagalnya dialog. Ia menyebutkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam sejumlah isu teknis, perbedaan pada beberapa poin krusial menghambat tercapainya kesepakatan final.

“Kami mencapai kesepahaman dalam beberapa isu, tetapi berbeda pada dua atau tiga isu penting. Pembicaraan tidak menghasilkan kesepakatan,” ujarnya, dikutip dari Mehr News.

Sejumlah pengamat menilai isu sanksi ekonomi, program pengayaan nuklir, serta pengaruh regional Iran masih menjadi titik krusial dalam perundingan. Faktor-faktor ini kerap menjadi hambatan utama dalam setiap upaya normalisasi hubungan antara kedua negara.

Kegagalan perundingan ini kembali menegaskan kompleksitas hubungan AS-Iran yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Di tengah situasi global yang rentan, absennya kesepakatan berpotensi memperpanjang ketidakpastian geopolitik dan berdampak luas, termasuk bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.