Marvel Konfirmasi 3 Jadwal Film Spiderman Terbaru Setelah No Way Home

Spider Man No Way Home

Aksi Tom Holland sebagai Spider-Man tampaknya belum akan rampung dengan No Way Home. Sony telah merencanakan untuk membuat tiga film lagi tentang Spider-Man bersama Marvel. Tom dijadwalkan untuk setidaknya tampil di Spider-Man: Homecoming 4.

Sebelumnya, muncul spekulasi kalau Spider-Man: No Way Home akan mengakhiri kesepakatan kerja antara Sony Pictures dan Marvel Studios. Film ini juga disebut bakal menjadi film terakhir Tom sebagai manusia laba-laba. Tapi, kepada Fandango, produser film Spider-Man dari Sony, Amy Pascal, mengatakan, bukan seperti itu.

Menurut Amy, masih ada rencana untuk setidaknya tiga lagi film Spider-Man. Tom dijadwalkan akan tampil setidaknya pada film berikutnya. Marvel Studios masih terlibat dalam pembuatan film ini. Film ini juga masih akan terjadi di Marvel Cinematic Universe (MCU).

“Ini bukan film terakhir yang kami buat bersama Marvel—(Ini bukan) film terakhir Spider-Man. Kami siap membuat film Spider-Man berikutnya bersama Tom Holland dan Marvel. Kami memikirkan ini sebagai tiga fim dan sekarang kami akan menuju ke tiga berikutya ini. Ini bukan film terakhir MCU kami,” papar Amy yang dikutip ComicBook, Selasa (30/11).

Petunjuk besar pertama kalau Tom akan kembali sebagai Spider-Man sepertinya adalah adegan pascakredit di Venom: Let There Be Carnage. Selain itu, Spider-Man: No Way Home adalah petualangan multiverse. Artinya, masa depan sinematik Spider-Man bisa berbentuk apa saja.

Kolaborasi bersejarah antara Marvel Studios dan Sony Pictures nyaris berakhir pada 2019. Ini menyebabkan film Spider-Man terombang ambing. Untungnya, kedua belah pihak berhasil menemukan jalan tengah. Mereka menyusun kesepakatan baru yang menjaga karakter itu tetap berada di MCU.

Sementara syarat negosiasi ulang itu sebagian besar dirahasiakan, mereka memutuskan kalau Marvel Studios akan memproduksi setidaknya dua film lagi untuk Spider-Man-nya Tom. Salah satunya adalah Spider-Man; No Way Home dan satunya lagi masih proyek yang belum diberi judul. Tapi, sepertinya, proyek ini adalah proyek film keroyokan.

Sony mempertahankan kepemilikan karakter itu, dengan kemunngkinan dia tampil di semesta Spider-Man-nya sendiri. Belum jelas bagaimana trilogi baru Spider-Man ini akan mempengaruhi kesepakatan yang ada. Tapi, setidaknya, penggemar sekarang bisa diyakinkan kalau Spidey tidak akan ke mana-mana.

Apa pun, kemitraan Marvel Studios dan Sony Pictures yang masih berlanjut ini adalah solusi win-win bagi kedua belah pihak. Dengan kesuksesan film mereka sejauh ini, ini masuk akal dari sudut pandang bisnis. Terutama, bagi Sony, dengan mempertimbangkan perjuangan mereka mempertahankan franchise Spider-Man yang sudah lama berjalan. Di sisi lain, Marvel Studios sebagian besar berbasis kreatif.