Marvel Studios Perkenalkan Pahlawan Super Muslim Pertama

Marvel Studios memperkenalkan pahlawan super muslim pertama lewat sebuah trailer untuk serial Mr. Marvel yang akan tayang pada 8 Juni.

Dikutip dari Variety, Rabu, (16/3/2022), trailer dimulai dengan Kamala Khan (Iman Vellani) di kantor konselor bimbingan sekolah menengah. Kamala dikenal sebagai orang yang suka melamun.

Pada suatu waktu, dia mendapatkan kekuatan kosmik yang aneh, seperti kemampuan untuk meluncurkan ledakan energi dan membuat batu loncatan bercahaya untuk berjalan di udara.

Kemudian di dalam trailer tersebut, dia juga mendapatkan kostum merah-biru seperti di komiknya dan melakukan beberapa pukulan kepalan tangan raksasa yang bersinar.

Serial Ms. Marvel diperankan Iman Vellani, Saagar Shaikh sebagai kakak laki-lakinya bernama Aamir, Mohan Kapur seri Disney Plus Hotstar Crime Next Door dan Zenobia Shroff The Big Sick sebagai orangtuanya, Muneeba dan Yusuf, Matt Lintz The Walking Dead sebagai sahabatnya Bruno, Aramis Knight Into the Badlands sebagai Red Dagger.

Marvel Studios awalnya mengumumkan Ms. Marvel akan tayang perdana pada akhir tahun 2021, namun pandemi COVID-19 membuat serial tersebut mundur hingga musim panas 2022.

Itu juga menempatkan pertunjukan lebih dekat dengan The Marvels, sekuel film Captain Marvel yang akan menampilkan Vellani bersama Carol Danvers (Brie Larson) dan Monica Rambeau (Teyonah Parris) dari WandaVision. Film tersebut dijadwalkan tayang perdana pada Februari 2023.

Marvel Comic memperkenalkan Kamala Khan, seorang remaja Pakistan-Amerika dari New Jersey yang mengidolakan Carol Danvers, alias Captain Marvel pada tahun 2013.

Di 2014, Kamala memiliki kemampuan manusia super dan serial solonya sendiri dengan julukan Ms. Marvel dan menjadikannya pahlawan super muslim pertama yang menjadi judul di komik Marvel.