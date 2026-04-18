Masa Depan Rashford di Barcelona tak Jelas, MU Wait and See

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Manchester United Michael Carrick mengaku pihak klub belum memutuskan masa depan penyerang Marcus Rahsford apabila Barcelona, yang saat ini tengah menggunakan jasanya dengan skema peminjaman, tidak menempuh opsi pembelian permanen.

"Ada keputusan-keputusan yang perlu diambil di sejumlah hal dan pastinya Marcus dalam situasi itu. Tapi pada titik ini, belum ada yang diputuskan," kata Carrick dikutip dari laman resmi Manchester United, Sabtu.

"Itu akan diputuskan nantinya, karena memang harus dilakukan. Tapi pada saat ini, tak ada yang bisa dikatakan," ujar dia menambahkan.

Moncer Waktu Dipinjam

Rashford dipinjam Barcelona dari MU sejak 23 Juli 2026 dengan masa peminjaman satu musim.

Ia tampil cukup impresif bersama Las Blaugranas, meskipun lebih sering memainkan peranan pemain rotasi. Hingga saat ini Rashford menorehkan 12 gol dan sembilan assist di semua kompetisi untuk Barcelona.

Kesepakatan peminjaman Rashford disertai opsi pembelian permanen seharga 30 juta euro (sekira Rp608 miliar), tetapi hingga kini belum ada indikasi kuat Barcelona bakal menempuh langkah tersebut.

Finansial Barca Masih Lampu Kuning

Perihal langkah sarat kehati-hatian di tengah upaya pemulihan kondisi finansial kerap menjadi alasan pasifnya strategi Barcelona di bursa transfer belakangan ini.

Rashford masih terikat kontrak dua tahun bersama Manchester United. Dia juga berpotensi menerima kenaikan gaji sebesar 25 persen bila Setan Merah berhasil lolos ke Liga Champions musim depan.

Faktor gaji menjadi salah satu pertimbangan penting bagi manajemen klub. Manchester United dikabarkan tengah berupaya menekan beban pengeluaran dengan memangkas bayaran pemain-pemain bintang.

Bila gelandang Casemiro benar-benar hengkang pada akhir musim, Rashford berpotensi menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di skuad Manchester United.