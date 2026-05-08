Masa Penahanan Eks Menag Gus Yaqut Diperpanjang 30 Hari

Tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dan penyelenggaraan ibadah haji, Yaqut Cholil Qoumas mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/3/2026). (Foto: Antara)

Ukuran Font Kecil Besar

Masa penahanan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, diperpanjang oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masa penahanan Yaqut diperpanjang untuk 30 hari ke depan.

"Perpanjangan (penahanan) ini dibutuhkan, karena penyidikan masih berprogres, penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (8/5/2026).

Seperti diketahui, Yaqut saat ini bersatus sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pembagian kuota haji 2023-2024. Dalam kasus tersebut staf khusus Yaqut saat menjabat Menag, Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex juga ditetapkan sebagai tersangka.

Belakangan, ada dua tersangka baru yang ditetapkan oleh KPK. Keduanya, yakni Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba dan Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham.

Konstruksi Perkara

Dalam konstruksi perkaranya, Ismail Adham (ISM) yang juga keponakan pemilik Maktour, Fuad Hasan Masyhur, bersama Asrul Azis Taba (ASR), diduga melakukan pertemuan dengan pihak Kementerian Agama untuk meminta penambahan kuota haji khusus.

Permintaan tersebut berakhir pada perubahan komposisi kuota yang semula 92 persen untuk haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus, menjadi masing-masing 50 persen.

"Tersangka saudara ISM dan ASR bersama-sama dengan saudara FHM (Fuad Hasan Masyhur) selaku Dewan Pembina Forum SATHU serta pihak-pihak lainnya, melakukan pertemuan dengan saudara YCQ (eks Menag Yaqut) dan IAA, dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler dan khusus dengan skema 50 persen-50 persen," papar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (30/3/2026).

Selain itu, Ismail Adham dan Asrul juga diduga mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Maktour. Skema ini termasuk pemberangkatan haji tanpa masa tunggu, dikenal dengan istilah T0, di mana jemaah bisa berangkat pada tahun yang sama saat mendaftar dengan biaya lebih tinggi.

KPK juga menemukan dugaan aliran dana kepada pejabat Kementerian Agama. Ismail Adham disebut menyerahkan USD 30.000 kepada Ishfah Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, serta USD 5.000 dan 16.000 riyal Saudi kepada Hilman Latief, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU).

“Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja (Maktour) memperoleh keuntungan tidak sah (illegal gain) pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp27,8 miliar,” ungkap Asep.

