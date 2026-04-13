Masih Banyak Jalan Wujudkan Ekonomi di Atas 5 Persen, Ekonom Unair Bocorkan Lima Jurus Ini

Guru Besar Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, memaparkan sejumlah sektor yang perlu didorong agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melampaui 5 persen pada tahun ini. Peluang masih ada di tengah masih memanasnya geopolitik di Timur Tengah.

“Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor. Pemerintah harus menggerakkan seluruh ‘mesin’ pertumbuhan melalui kombinasi sektor tradisional dan sektor modern yang bernilai tambah tinggi,” kata Rahma, dikutip dari Antara, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rahma merincikan, pertama, sektor industri pengolahan atau manufaktur harus menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Alasannya, kontribusi sektor ini berkisar 19–20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Mau tak mau, sektor ini perlu didorong agar tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Fokus penguatan manufaktur adalah melalui hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, tembaga, dan bauksit menjadi produk setengah jadi maupun produk akhir untuk ekspor. Selain itu, pembangunan rantai pasok industri baterai hingga perakitan kendaraan di dalam negeri juga dinilai krusial.

Sektor kedua, lanjutnya, adalah pertanian dan ketahanan pangan yang mulai menunjukkan peran sebagai mesin pertumbuhan baru. Pada 2025, sektor ini mampu tumbuh di atas 5 persen, berbalik dari tren sebelumnya yang hanya di bawah 2 persen.

"Jangan lupa penyederhanaan distribusi pupuk dan alat mesin pertanian. Karena itu merupakan modal untuk peningkatan produktivitas. Implementasi program seperti lumbung pangan supaya harga-harga pangan tetap stabil untuk meningkatkan permintaan domestik terhadap hasil tani," kata dia.

Sektor ketiga, ungkap Rahma, adalah konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB. Intinya, daya beli masyarakat harus dijaga melalui stabilitas harga pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut dia, percepatan realisasi belanja pemerintah sejak awal tahun juga menjadi faktor penting untuk menggerakkan ekonomi. Proyek infrastruktur seperti pembangunan irigasi, waduk, embung, serta perbaikan jalan dan jembatan dinilai mampu meningkatkan perputaran uang sekaligus memperluas kesempatan kerja melalui program padat karya.

“Target pertumbuhan tinggi memerlukan aliran modal besar (FDI) ke kita. Ada multiplier effect penciptaan lapangan kerja baru yang formal,” tutur Rahma.

Kemudian, sektor keempat, Rahma menyoroti peran sektor energi hijau, khususnya pengembangan energi terbarukan.

Program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai Juli 2026, menurutnya, berpotensi menghemat anggaran hingga Rp48 triliun jika dijalankan secara optimal dan tepat sasaran.

Selain itu, investasi di sektor teknologi dan ekonomi digital perlu terus didorong karena memiliki potensi pertumbuhan yang eksponensial dan dapat menjadi sumber pertumbuhan baru di masa depan.

Adapun usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, optimisme pertumbuhan ekonomi didukung kuatnya fundamental domestik. Khususnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB.

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga kuartal I-2026 menunjukkan tren positif. Penerimaan pajak hingga Maret 2026 tercatat meningkat 14,3 persen, menjadi sekitar Rp462,7 triliun, sementara sektor manufaktur masih berada dalam fase ekspansi.

Selain itu, ketahanan pangan nasional dinilai tetap terjaga. Produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok beras Perum Bulog saat ini sekitar 4,6 juta ton.

Pemerintah juga terus menyiapkan kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, salah satunya melalui implementasi Program Biodiesel B50 yang mulai berlaku 1 Juli 2026.

“Kebijakan B50 diperkirakan memberikan penghematan anggaran hingga Rp48 triliun,” kata Menko Airlangga.

Di sisi lain, pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal, termasuk mempertahankan rasio utang di level 40 persen terhadap PDB, di bawah batas maksimal undang-undang sebesar 60 persen.

Selain itu, defisit anggaran juga ditargetkan tetap terjaga di kisaran 3 persen hingga akhir tahun.