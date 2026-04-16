Pertamina Patra Niaga Gencarkan Inovasi Demi Distribusi Bright Gas yang Mumpuni

Manager Commercial Gas Sales PT Pertamina Patra Niaga (Persero/PPN), Alfinoza Arnis Bermawi, mengatakan, perseroan terus melakukan inovasi guna meningkatkan layanan distribusi Bright Gas untuk rumah tangga dan industri. Termasuk memperkuat faktor keamanan.

“Ke depan, kami akan melakukan sejumlah inovasi terkait segmen produk yang akan didistribusikan, khususnya untuk segmen industri dan rumah tangga, termasuk horeca (hotel, restoran, kafe/katering),” ujar Alfinoza di The Ballroom at Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Alfinoza menambahkan, Bright Gas merupakan salah satu produk unggulan LPG Pertamina yang terus dikembangkan untuk mendukung kebutuhan energi rumah tangga maupun industri, sekaligus memperluas akses energi hingga ke berbagai wilayah di Indonesia.

“Kami terus berupaya meningkatkan pelayanan dari sisi keamanan dan kenyamanan produk ini, sehingga dapat menjangkau lebih luas dan mendukung program pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Kerja keras serta berbagai inovasi yang dijalankan Pertamina Patra Niaga membuahkan hasil. Dalam ajang Wow Brand 2026, Bright Gas meraih penghargaan untuk kategori Brand for Good.

Asal tahu saja, penghargaan WOW Brand 2026 ini, menghadirkan tiga penghargaan utama, yaitu Indonesia WOW Brand sebagai penghargaan berbasis rekomendasi konsumen, Branding Campaign of the Year (BCOTY) untuk kampanye paling berdampak, serta Brand for Good Club (BFG) bagi brand yang memberikan kontribusi sosial.

Penilaian dilakukan melalui survei online nasional pada Desember 2025 hingga Januari 2026 yang melibatkan lebih dari 3.000 responden berusia 17–56 tahun. Indikator utamanya adalah Brand Advocacy Ratio (BAR), yang mengukur kemampuan

Saat ini, Bright Gas tersedia dalam dua ukuran, yakni 5,5 kg dan 12 kg. LPG non-subsidi ini dikenal lebih aman berkat fitur double spindle valve.

Bright Gas ukuran 5,5 kg cocok untuk keluarga kecil atau hunian seperti apartemen, sedangkan ukuran 12 kg lebih ideal untuk kebutuhan rumah tangga dengan intensitas penggunaan tinggi. Keduanya memiliki ciri khas tabung berwarna merah muda.

Untuk Bright Gas 5,5 kg, bobot total tabung relatif ringan, sekitar 7,1 kg, sehingga mudah dijinjing dan cocok untuk rumah tangga dengan tiga hingga empat anggota keluarga.

Sementara itu, Bright Gas 12 kg lebih ekonomis untuk penggunaan memasak harian dalam skala besar, maupun usaha kecil.

Keunggulan lain Bright Gas terletak pada teknologi katup ganda yang meminimalkan risiko kebocoran gas, serta dilengkapi segel hologram dengan QR code sebagai jaminan isi dan keamanan.

