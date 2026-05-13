Masih Istirahat Total, Andrie Yunus tak Bisa Dijenguk dan Hadiri Sidang

Majelis hakim memimpin jalannya sidang kasus penyiraman air keras di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Foto: Inilah.com/Reyhaanah).

Majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta mempertanyakan kesiapan Oditur Militer menghadirkan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, dalam sidang kasus penyiraman air keras yang diduga dilakukan anggota Dema BAIS.

Pasalnya, Andrie Yunus tidak menghadiri persidangan baik secara langsung maupun virtual. Sidang tersebut digelar dengan agenda mendengarkan keterangan Andrie sebagai saksi tambahan.

“Saya bertanya dulu kepada Oditur, sebagaimana kesepakatan kita, belum muncul Zoom di sini. Apakah sudah bisa menghadirkan saudara AY untuk menjadi saksi dalam persidangan ini?,” kata Ketua Majelis Hakim Kolonel Chk Fredy Ferdian Isnartanto dalam persidangan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2026)

Menanggapi pertanyaan itu, perwakilan Oditur Militer Letnan Kolonel Chk TNI Muhammad Iswadi mengatakan Andrie belum dapat hadir karena masih menjalani pemulihan pascaoperasi pencangkokan kulit dan harus menjalani istirahat total.

Ia menjelaskan pihak Oditur Militer telah mengirim surat permohonan melalui LPSK agar Andrie dapat dihadirkan sebagai saksi tambahan dalam persidangan.

“Tetapi dari LPSK menjawab bahwa saudara Andrie Yunus masih belum bisa hadir di Pengadilan Militer untuk memberikan kesaksiannya sesuai dengan permintaan kami yaitu menjadi saksi tambahan. Dan juga kami sudah membuat surat kepada RSCM terkait dengan keinginan kami untuk berkunjung atau membesuk, dan itu juga belum dijawab sehingga kami kemarin pada tanggal 12 (Mei), kami para Oditur berangkat ke RSCM,” jelas Iswadi.

Menurut Iswadi, tim Oditur Militer sempat mendatangi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) pada 12 Mei 2026 untuk menjenguk Andrie. Namun, mereka tetap tidak dapat bertemu langsung karena kondisi kesehatan Andrie yang masih dalam tahap pemulihan.

“Niat kami untuk mengunjungi saudara Andre Yunus, tetapi sampai di tempat kami masih belum bisa mengunjungi saudara Andre Yunus walaupun kami sudah koordinasi dengan LPSK, kami koordinasi dengan tim kuasa hukum dari saudara Andrie Yunus, karena kondisi dari saudara Andre Yunus pasca-operasi, sehingga masih memang belum pulih untuk dikunjungi. Karena apabila saudara Andrie Yunus ini nanti dikunjungi kemudian bergerak, maka operasi pencangkokan kulit itu kemungkinan akan gagal,” sambungnya.

Iswadi mengatakan dalam kunjungan tersebut pihak Oditur Militer hanya diterima secara simbolis oleh tim humas RSCM dan mendapat penjelasan mengenai kondisi Andrie.

“Di situ juga akhirnya tim kuasa hukum dari saudara Andrie Yunus juga menemui kami sehingga kami Oditur memahami dengan situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh saudara Andrie Yunus sehingga kami hanya menanyakan terkait kondisi terkini dari saudara Andre Yunus dan dijawab bahwa pasca operasi saudara Andre Yunus harus istirahat total dan sedikit sekali bergerak. Sehingga kami mohon diri, kami pamit, kami pulang dan melaporkan hasilnya kepada Kaotmil,” tutur Iswadi.