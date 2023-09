Masih Jalani Perawatan Intensif, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Positif COVID-19

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra diketahui positif COVID-19 saat tengah menjalalni perawatan intensif di rumah sakit (RS) Selangor, Malaysia.

"Menurut Keterangan RS yang menangani demikian," kata Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur Yoshi Iskandar, Sabtu (17/9/2022).

Yoshi menambahkan, Azra direcanakan akan dipindahkan ke rumah sakit di Kuala Lumpur (KL) jika kondisinya sudah stabil.

"Kondisi terkini Pak Azyumardi masih dirawat secara intensif di Serdang Hospital Selangor. Masih menunggu kondisinya lebih stabil untuk dipindahkan pada RS di KL," tuturnya.

Sebelumnya, penerima gelar Commander of the Order of the British Empire (CBE) itu sedang melakukan kunjungan kerja ke Malaysia. Ia mengalami gangguan sesak napas saat dalam penerbangan menuju Kuala Lumpur, dan segera mendapatkan penanganan medis dan dibawa ke Rumah Sakit Serdang di Selangor.

Ia mendapat undangan dari Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) untuk menghadiri Konferensi Internasional Kosmopolitan Islam yang dilaksanakan di Selangor, Malaysia, pada 17 September.