Inilah 5 Maskapai Paling Aman dan Terbaik di Indonesia

Tak bisa dipungkiri, moda transportasi udara kini telah menjadi transportasi pilihan oleh sebagian besar masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Indonesia. Kendati harganya lebih mahal, naik pesawat menjadi pilihan yang tepat agar lebih cepat sampai tujuan.

Pasalnya, di Indonesia, transportasi udara menempati urutan ketiga sebagai transportasi yang diminati. Pada Desember 2017 pertumbuhan jumlah penumpang pesawat mengalami pertumbuhan yang signifikan, yakni mencapai 9,4 juta.

Dari semua moda transportasi di Indonesia, transportasi udara merupakan satu-satunya yang memiliki catatan kecelakaan paling rendah jika dibandingkan dengan moda transportasi lainnya.

Misalnya saja, dalam dunia bisnis, produk wisata transportasi lebih banyak diminati. Beberapa destinasi terpencil yang cukup terkenal seperti Raja Ampat, Labuan Bajo akan jauh lebih mudah diakses menggunakan transportasi udara.

Sementara itu, moda transportasi ini sulit terjangkau bagi sebagian orang, dikarenakan harga tiketnya yang relatif mahal. Namun, dengan adanya layanan pesawat bertarif rendah atau low cost airline (LCA), kini pesawat dapat dinikmati oleh berbagai kalangan.

Daftar Maskapai Paling Aman di Indonesia

Berikut lima maskapai paling aman yang menawarkan fasilitas terbaik seperti keamanan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan.

1. Garuda Indonesia

Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nomor satu di Indonesia dengan pelayanan terbaik di kelasnya. Maskapai ini telah memenuhi standar kelesamatan dunia yang dibuktikan dengan diterimanya penghargaan seperti IATA Operational Safety Audit (IOSA) dari IATA.

Tak hanya itu, Garuda Indonesia juga dinobatkan sebagai maskapai penerbangan paling tepat waktu di Asia. Sebanding dengan pelayanannya, harga tiket untuk Garuda Indonesia memang cukup mahal dibandingkan maskapai lain dari Indonesia. Garuda Indonesia sangat tidak cocok untuk produk wisata yang memiliki target pasar menengah kebawah.

2. Citilink

Maskapai Citilink awalnya dibentuk pada tahun 2001 sebagai Strategic Business Unit (SBU) dari maskapai nasional, Garuda Indonesia. Hadir sebagai maskapai penerbangan berbiaya murah, Citilink disambut baik oleh para pengguna jasa moda transportasi jenis ini.

Selain menawarkan harga murah, nama besar Garuda Indonesia menjadi semacam jaminan bagi para konsumen maskapai ini untuk memilihnya sebagai mitra di udara. Seiring berjalannya waktu, Citilink menjadi salah satu favorit para pengguna jasa pesawat terbang, terutama para backpacker, pemudik, sampai dengan pemburu tiket murah.

Belum lagi dengan kehadiran tiket promo Citilink yang tak jarang diberikan secara berkala oleh maskapai ini. Meskipun Citilink bukan satu-satunya maskapai yang menawarkan penerbangan berbiaya murah di Indonesia, namun maskapai yang memiliki slogan 'Enjoy Simplicity' tetap memiliki tempat di hati para penggemarnya.

Meski perjalanannya sempat terhenti pada Januari 2008 untuk mempersiapkan serta memperbaiki konsep layanan terbarunya, Citilink kembali terbang mengudara pada September tahun yang sama. Hadir kembali dengan konsep pelayanan yang lebih matang.

Keberhasilan Citilink merebut perhatian para pengguna jasa transportasi pesawat terbang ini makin diperkuat dengan sejumlah penghargaan yang diterima maskapai ini. Mulai dari Leading Low Cost Airline dari Indonesia Travel and Tourism Foundation. Dilanjutkan dengan Best Overall Marketing Campaign dan The Budgies and Travel Awards.

3. Sriwijaya Air

Beberapa tahun lalu, Sriwijaya Air secara resmi bergabung dengan Garuda Indonesia bersama dengan anak perusahaannya yaitu NAM Air. Jika dibandingkan dengan maskapai lainnya, Sriwijaya Air memiliki standar keamanan yang paling baik sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan.

Selain itu, maskapai ini juga melayani beberapa rute nasional dan international seperti ke Malaysia, Timor Leste, hingga China. Dengan strategi bisnis yang konsisten di bidang transportasi udara, Sriwijaya Air nyaris tak pernah mengalami kerugian. Maskapai ini memiliki keunggulan lain seperti layanan yang diklaim berkualitas serta didukung oleh sumber daya yang andal.

Pelayanan di dalam pesawat pun sangat diperhatikan oleh maskapai ini seperti ketersediaan makanan dan minuman yang terdiri dari makanan ringan, air mineral, teh panas, kopi, dan heavy meal.

4. Lion Air

Dari segi jumlah, Lion Air merupakan maskapai yang paling banyak. Keunggulan lainnya adalah melayani penerbangan hingga ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Harga yang cukup terjangkau membuat Lion Air dapat dijangkau oleh berbagai kalangan.

Lion Air air adalah maskapai penerbangan swasta terbesar di Indonesia yang menawarkan tiket dengan tarif harga yang cukup rendah. Maskapai tersebut menggunakan pesawat andalannya berupa Boeing dan juga Airbus sebagai dukungan armadanya.

Hingga kini, Lion Air telah melayani 183 rute penerbangan baik itu untuk rute domestik maupun internasional. Lion Air menyediakan dua jenis tipe kelas di tiap kabin pesawatnya, yakni kelas ekonomi dan juga kelas bisnis.

Maskapai Lion Air pernah mendapatkan penghargaan dari Skytrax World Airline Awards yakni sebagai World’s Best Low cost Airline Cabin dan juga sebagai World’s Best Low cost Premium Seat.

Maskapai Lion Air ini masih satu grup dengan Batik Air dan juga Wings Air serta Lion Bizjet dan Malindo Air yang beroperasi di Malaysia serta Thai Lion Air yang ada di Thailand.

5. Batik Air

Batik Air merupakan anak perusahaan dari Lion Air dengan layanan penuh yang dirancang untuk mengakomodasi permintaan penumpang kelas menengah sampai kelas atas yang mendukung layanan premium.

Batik Air sendiri merupakan maskapai penerbangan ketiga dari Lion Air Group setelah Lion Air dan Wings Air. Tergolong sebagai maskapai yang berusia muda, Batik Air mulai beroperasi pada Mei 2013 menggunakan pesawat Boeing yang menawarkan 12 kursi kelas bisnis dan 168 kursi kelas ekonomi.

Batik Air merupakan maskapai pernerbangan Indonesia kedua, setelah Garuda Indonesia yang menyuguhkan penerbangan full service, atau penerbangan yang meliputi layanan fasilitas mumpuni seperti hiburan dalam hal ini televisi di tiap kursi, fasilitas mendengarkan musik, dan makanan gratis selama penerbangan.

Maskapai penerbangan ini memiliki dua kelas penerbangan, yaitu ekonomi dan bisnis yang tiap kursinya sudah dilengkapi oleh LCD untuk menyimak film terbaru atau kesempatan untuk bermain game sebagai pembunuh waktu selama penerbangan.

Ditulis oleh: Farhan Ramadhan