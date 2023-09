Massa Demo Buruh Mulai Bergerak Menuju Kawasan DPR RI

Ribuan masa aksi buruh mulai bergerak menuju kawasan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (14/5/2022) siang.

Pantauan inilah.com di lokasi pukul 10.00 WIB, ribuan buruh itu berkumpul dan berjalan di sisi area Gedung DPR/MPR. Mayoritas yang sudah datang berasal dari anggota Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Hadir mengenakan seragam serba oranye, masa aksi buruh membentangkan poster tuntutan. Salah satunya mendesak pemerintah mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Negara harus melindungi pembantu rumah tangga, anak buah kapal dan buruh imigran. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan sah kan RPP Perlindungan Anak Buah Kapal (ABK) dan Buruh Imigran,” teriak salah satu orator aksi.

“Mari kita bergerak menuju kawasan DPR RI!,” sambungnya.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, yang juga Presiden KSPI, menjelaskan, ada dua kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Partai Buruh bersama Gerakan Buruh Indonesia pada tanggal 14 Mei 2022.

Dua kegiatan itu adalah, pertama, pada jam 10 00 – 12.00 WIB dilakukan aksi unjuk rasa di DPR RI. Sedangkan yang kedua, pada jam 13.00 – 17.30 WIB berupa May Day Fiesta di GBK.

"Kegiatan ini adalah rangkaian peringatan May Day. Di mana pada tanggal 1 Mei kami juga melakukan aksi di KPU yang dilanjutkan dengan May Day Fiesta di Gedung Perfilman Usmar Ismail," kata Said Iqbal dalam keterangan resmi.

Disampaikan, dalam kegiatan 14 Mei, karena harus memenuhi protokol Kesehatan, jumlah massa yang seyogyanya 100 ribu dikurangi menjadi 50-an ribu orang. Mereka berasal dari DKI, Jabar, dan Banten. [inu]