Massa Padati Kedubes AS, Gelar Doa Bersama untuk 3 Prajurit TNI Gugur di Lebanon

Ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (5/4/2026) pagi. (Foto: Antara/Risky Syukur/aa).

Ribuan warga menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat, Minggu pagi (5/4/2026). Aksi ini merupakan bentuk belasungkawa terhadap tiga personel TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian PBB (UNIFIL) di Lebanon Selatan.

Pantauan di lokasi pada pukul 08.30 WIB, massa yang diprakarsai Majelis Ormas Islam (MOI) memadati area Jalan Merdeka Selatan arah barat hingga ke gerbang Monas dekat Stasiun Gambir. Sebagian peserta aksi terlihat membawa bayi dan anak kecil.

Massa aksi bertajuk "Berjuta Doa untuk Syuhada" ini mayoritas mengenakan pakaian putih dengan atribut Indonesia dan Palestina. Di seberang Kedubes AS, berdiri panggung orasi setinggi dua meter yang menampilkan gambar ketiga prajurit yang gugur.

Ketiga prajurit tersebut adalah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) M. Nur Ichwan, dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadhon. Selain doa bersama, massa juga menyuarakan isu kemerdekaan Palestina dengan mengibarkan bendera dan menyanyikan lagu-lagu terkait tema aksi.

Hingga pukul 08.45 WIB, massa terus berdatangan ke lokasi. Kondisi di lapangan tetap terkendali meski sebagian warga sempat beranjak sejenak untuk mencari makan sebelum bergabung kembali dengan massa lainnya.

Terkait kronologi, Praka Farizal Rhomadhon tewas akibat ledakan proyektil di dekat Desa Adchit al-Qusayr pada Minggu (29/3/2026). Sementara itu, tiga prajurit lainnya terluka akibat ledakan di fasilitas PBB dekat El Adeisse pada Jumat (3/4/2026) sore.

"Sebuah ledakan di dalam fasilitas PBB di dekat El Adeisse melukai tiga penjaga perdamaian, dua di antaranya mengalami luka serius," kata Juru Bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, Sabtu (4/4/2026).

Pihak UNIFIL menyatakan belum mengetahui asal ledakan tersebut. Namun, Siska Widyawati dari Pusat Informasi PBB di Indonesia memastikan kondisi korban luka saat ini sudah berangsur stabil.

"Saat ini penjaga perdamaian yang terluka parah sudah ditransfer ke RS sipil dan dalam keadaan stabil," jelas Siska.