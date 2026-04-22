Masuk Laut Mediterania, Armada Global Sumud Flotilla Sempat Hadang Kapal Kargo Berisi Senjata

70 Kapal Global Sumud Flotilla Resmi Berangkat dari Barcelona Menuju Gaza. (Foto: EPA)

Kapal-kapal misi Global Sumud Flotilla (GSF) 2026 yang mulai memasuki perairan Laut Mediterania tepat di selatan Italia. Dalam pelayaran itu, armada GSF sempat melakukan penghadangan terhadap Kapal MSC Maya yang diduga membawa kargo berupa senjata dan alat-alat perang menuju Pelabuhan Ashdod Israel.

Ya, total 13 Kapal GSF melakukan penghadangan lantaran senjata dan alat-alat perang tersebut, disinyalir akan digunakan untuk kembali melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza.

Ujian yang dihadapi para aktivis dan relawan tidak hanya berkaitan dengan situasi di laut, tetapi juga kendala teknis pada kapal yang digunakan.

Salah satunya dialami kapal induk Safsaf yang membawa delegasi Indonesia, Ketua Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), Maimon Herawati, dan influencer Chiki Fawzi.

Beruntung, kerusakan kapal Safsaf tak membuat misi terhenti. Kapal harus terhenti sebentar sambil merapatkan barisan di tengah laut Mediterania menunggu kapal-kapal lainnya.

Kapal mengalami kerusakan di bagian steering sehingga tidak maksimal dalam pelayaran.

Maimon Herawati yang juga Steering Commitee di GSF 2026 mengungkap kondisi kapal sudah mendapatkan perbaikan dari Kapal Open Arm Spanyol.

"Kapal sudah diperbaiki karena mengalami kerusakan pada steering, Kapal Open Arm melakukan towing kapal dan memberikan bantuan perbaikan, selain itu kapal dari Tim Green Peace juga berulang kali datang memperbaiki bagian yang rusak," ungkap Maimon.

Sebelum itu, pelayaran juga sempat tertunda setelah armada kembali sandar ke Barcelona, akibat badai yang melanda perairan Spanyol usai pelepasan sekitar 30 kapal dari Dermaga Moll de la Fusta. Setelah kondisi cuaca membaik, armada kembali melanjutkan perjalanan menuju Gaza.

"Alhamdulillah, perjalana lancar. Cuaca, yang beberapa waktu yang lalu membuat kami tidak bisa bergerak keluar ke perairan internasional, sekarang stabil. Tidak banyak, kendala," katanya lagi.

Lebih lanjut, dalam keterangannya Maimon menyoroti kondisi di Gaza yang dinilai masih sangat membutuhkan bantuan internasional.

Terlebih mencermati dinamika politik yang ada, meski adanya kesepakatan gencatan senjata, zionis Israel justru memanfaatkan momentum itu untuk terus melakukan genosida.

"Tapi berkaca kepada yang sudah-sudah, gencatan senjata dari, negara penjajah, selalunya merupakan strategi untuk, melakukan genosida lebih banyak, mengambil, merampas tanah yang lebih luas, dan seterusnya," katanya.

Ia menilai situasi kemanusiaan di Gaza masih jauh dari membaik selama blokade bantuan belum benar-benar dibuka.

"Jadi, tidak ada harapan sepanjang genosida di dalam Gaza masih terus mereka lakukan. Dan bantuan kemanusiaan masih terus mereka, blokade ya, tidak bisa masuk. Hanya seratus kurang lebih truk yang bisa masuk ke dalam Gaza, dari kebutuhan yang lebih dari 600 truk per hari," katanya memungkas.