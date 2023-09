Masuk MURI, Pemeliharaan Kilang Balongan Serap 15 Ribu Pekerja

Pertamina melalui PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) Refinery Unit Balongan melakukan kegiatan pemelihaaran kilang yang melibatkan 15 ribu pekerja. Masuk rekor MURI.

Kegiatan pemeliharaan Kilang Balongan ini, masuk rekor MURI (Museum Rekor Indonesia), karena serapan pekerjanya terbesar di 2022. Tingginya komitmen PT KPI Unit Balongan dalam menjaga kondusivitas kilang tersebut tak terlepas dari nilai strategis kilang Balongan yang diproyeksikan akan memproduksi produk BBM dan Non-BBM sebesar 150.000 barel pasca pengembangan kilang.

Mengawali kegiatan pemeliharaan kilang, jajaran Direksi PT KPI dan Bupati Indramayu, Nina Agustina, hadir langsung dalam gelaran ‘Grand Safety Talk’ yang diselenggarakan di area operasi PT KPI Unit Balongan pada Senin (7/3/2022). Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT KPI, Djoko Priyono, menegaskan bahwa sebagai kegiatan pemeliharaan kilang terbesar di Indonesia, perusahaan senantiasa berorientasi pada aspek safety atau keselamatan kerja. "Seluruh kegiatan saat proses pemeliharaan kilang harus bermuara kepada target mencapai Zero Accident, On Quality (Tepat Mutu), On Schedule (Tepat Waktu) dan On Budget (Tepat anggaran)," ungkap Djoko, dikutip Rabu (9/3/2022).

Djoko mengatakan, PT KPI berkomitmen untuk meningkatkan multiplier effect setiap kegiatan perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mayoritas dari pekerja yang terlibat dari pemeliharaan kilang merupakan pekerja lokal Indramayu.

Hal tersebut membuktikan bahwa spirit PT KPI dalam mengawal proyek ini tak hanya berorientasi pada profit tetapi juga bentuk integritas perusahaan dalam menjamin ketahanan energi di Indonesia dan memberikan dampak sosioekonomi yang berarti melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Nina Agustina, Bupati Indramayu yang hadir dalam Grand Safety Talk, memberikan apresiasi kepada KPI, sekaligus Pertamina. Kegiatan ini melahirkan multiplier effects yang luar biasa karena menciptakan lapangan kerja baru. “Alhamdulillah, terima kasih Pak Direktur, (PT KPI). Kegiatan yang menyerap lebih dari 14 ribu tenaga kerja ini jadi pekerjaan padat karya bagi masyarakat Indramayu,” ungkap Nina.

Nina menyampaikan harapan akan operasional PT KPI Unit Balongan, bisa berjalan aman. “Semoga target Pertamina untuk mencapai Zero Accident, On Quality, On Schedule, semuanya sukses,” imbuh Nina.

General Manager KPI Refinery Unit Balongan, Diandoro Arifian menjelaskan, kegiatan pemeliharaan kilang bertujuan untuk menjaga operational excellence, memastikan peralatan dapat beroperasi dengan baik, dan meningkatkan kapasitas produksi demi mencapai visi misi dan target kinerja perusahaan. “Kami targetkan pemeliharaan ini pada seluruh unit di Kilang Balongan, baik unit Primary Process, Secondary Process, dan Utilities,” jelas Diandoro.

Dia mengungkapkan, untuk mendukung kesuksesan kegiatan pemeliharaan di Kilang Balongan ini, PT KPI Refinery Unit Balongan melibatkan kontraktor sebanyak lebih dari 90 perusahaan, terdiri atas perusahaan lokal Indramayu dan perusahaan nasional.