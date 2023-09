Masyarakat Patuh jadi Kunci Atasi Gelombang Kedua

Untuk mencegah lonjakan kasus, cakupan vaksinasi akan terus ditingkatkan hingga mencapai 10 juta orang per 10 hari sejak Agustus 2021. Pemerintah akan terus mengupayakan kecukupan stok vaksin nasional dan meningkatkan cakupan pemerataan vaksin.



Implementasi kebijakan PPKM terus ditingkatkan. Masyarakat harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sebagai catatan, pekan lalu ada 80 kabupaten/kota yang kepatuhannya rendah dalam memakai masker dan 95 kabupaten/kota dalam menjaga jarak.



Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, pengawasan protokol kesehatan menjadi kunci untuk mencegah lonjakan kasus terulang kembali.



"Kami telah melewati lonjakan kasus dan saat ini tugas besar kami adalah mencegah lonjakan kasus lainnya," papar Wiku saat memberikan keterangan pers, Jakarta, Jumat, (17/09/2021).



Satgas Posko Desa/Kelurahan dan satgas fasilitas publik merupakan sarana penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan. Saat ini baru sekitar 41 persen desa/kelompok yang telah membentuk posko atau posko di Indonesia.



Untuk itu, mengendalikan lonjakan kedua telah menjadi pencapaian besar, dan merupakan buah dari pembelajaran berkelanjutan. Adapun pembelajaran dimaksud ialah pertama, bersikap adaptif, dan siap melakukan pembaharuan jika diperlukan sesuai data nyata di lapangan.



Kedua, merupakan upaya yang komprehensif, artinya seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting sebagai bentuk tanggung jawab bersama, misalnya pembentukan Satgas di desa dan kelurahan serta di setiap fasilitas umum.



Ketiga, pendekatan dua arah (top down dan bottom up), di mana kami mencoba menghubungkan komando kontrol terkecil di daerah dengan tingkat nasional. Dengan penuh keyakinan dan optimisme, Indonesia terus melakukan pembenahan terhadap implementasi berbagai kebijakan nasional pengendalian COVID-19 yang ada.