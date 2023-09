Mata Katy Perry Tiba-Tiba Tertutup Sebelah Kanan Saat Konser, Ada Apa?

Viral video Katy Perry yang terlihat mata kanannya tiba-tiba sulit terbuka ketika sedang manggung dalam sebuah konser di Las Vegas. Dalam video tersebut, terlihat Katy Perry yang tengah berpose saat manggung, namun tiba-tiba mata kanannya tertutup seolah tidak berfungsi.

Saat itu juga, pelantun Firework itu terlihat berjuang keras agar mata kanannya tidak tertutup. Katy Perry bahkan tampak dua kali menekan tangannya ke pelipis seperti sedang berusaha menahan matanya agar tetap terbuka seolah kondisi sebelah matanya itu di luar kendali dirinya.

Ketika berhasil mengendalikan gerakan matanya selama beberapa detik, Katy langsung berteriak ke arah penonton.

“Make even more noice for my band!” ungkap Katy Perry.

Dalam video tiktok yang beredar, tidak sedikit penggemar yang khawatir dengan kondisi Katy. Berdasarkan unggahan instagram di akun pribadinya, Katy Perry seolah menyebut kondisi matanya hanyalah sekedar candaan.

“To come see my broken doll eye party trick IRL in Vegas next year!” seperti mengutip dari instagram pribadinya, pada Kamis (27/10/2022).

Namun banyak di antaranya yang mengira kondisi mata Katy Perry tersebut disebabkan karena lem bulu matanya atau bagian dari trik manggungnya pada hari itu. Ada juga penggemar lainnya yang mengatakan bahwa itu memang ciri khas Katy ketika manggung.

“This is so Katy Perry,” komentar salah satu akun fansnya.