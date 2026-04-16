Mata Uang Asia Menguat, Rupiah Hanya Terangkat 0,02 Persen ke Rp17.139/US$

Ilustrasi mata uang rupiah dan dolar AS.

Nilai tukar rupiah atau kurs, akhirnya menguat meski tipis setelah mengalami pelemahan selama lima hari berturut-turut. Pada penutupan perdagangan Kamis (16/4/2026), mata uang Garuda nangkring di level Rp17.139 per dolar AS (US$).

Dibandingkan penutupan sebelumnya, rupiah hanya menguat Rp4 atau setara 0,02 persen, kenaikan yang tergolong sangat tipis. Di pasar spot, rupiah sempat terjerembab ke Rp17.153/US$, sebelum kembali menguat di kisaran Rp17.143/US$.

Sementara itu, berdasarkan kurs referensi Bank Indonesia (BI) yakni Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah justru melemah Rp1 atau 0,01 persen menjadi Rp17.142/US$. Posisi ini menjadi salah satu level terlemah sepanjang masa.

Pada Rabu (15/4/2026), lembaga pemeringkat global S&P Global Ratings merilis peringatan bahwa kondisi fiskal Indonesia berada pada titik rentan tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Hal ini dipicu potensi membengkaknya subsidi energi jika konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Dibandingkan mata uang Asia lainnya, penguatan rupiah menjadi yang paling kecil. Kenaikan rupiah bahkan setara dengan yen Jepang yang juga menguat 0,02 persen.

Di sisi lain, dolar Taiwan memimpin penguatan dengan kenaikan 0,28 persen. Disusul rupee India yang menguat 0,19 persen dan peso Filipina sebesar 0,18 persen.

Adapun baht Thailand dan won Korea Selatan masing-masing menguat 0,12 persen. Dolar Hong Kong dan ringgit Malaysia naik 0,09 persen, sementara dolar Singapura menguat 0,05 persen dan yuan China naik 0,03 persen.

Di pasar global, indeks dolar AS yang mengukur kekuatan dolar terhadap mata uang utama dunia menguat 0,17 persen ke level 98,22, setelah sebelumnya melemah selama delapan hari perdagangan berturut-turut.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX), Muhammad Amru Syifa mengatakan, pergerakan rupiah dipengaruhi pelemahan dolar AS.

“Dari sisi global, pergerakan rupiah dipengaruhi oleh pelemahan dolar AS seiring meningkatnya optimisme terhadap meredanya ketegangan geopolitik serta ekspektasi kebijakan yang lebih akomodatif dari Federal Reserve,” kata Amru, Kamis (16/4).

Meski demikian, Amru menilai ruang penguatan rupiah masih terbatas. Tekanan eksternal dinilai belum sepenuhnya mereda sehingga membatasi apresiasi mata uang domestik.