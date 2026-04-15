Daftar Mata Uang Terlemah di Asia 2026, Posisi Rupiah Bikin Khawatir

Mata uang rupiah akhirnya menyentuh titik terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di kisaran Rp17.131,10 pada April 2026.

Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran masyarakat akan masa depan perekonomian Indonesia, mengingat nilai mata uang suatu negara sering dijadikan sebagai cermin kekuatan ekonomi, stabilitas politik, hingga kepercayaan pasar global.

Selain Indonesia, beberapa negara di kawasan Asia juga turut mengalami penurunan nilai mata uang yang cukup signifikan.

Ada yang disebabkan karena inflasi berkepanjangan, ada juga yang sengaja dibuat oleh pemerintah setempat untuk bisa bersaing di pasar global.

Daftar Mata Uang Terendah di Asia

1. Pound Lebanon (LBP) - 89.647,94 LBP untuk 1 USD

Pound Lebanon pertama kali diperkenalkan pada tahun 1924/1925, menggantikan Lira Ottoman setelah jatuhnya Kekaisaran Ottoman.

Pelemahan mata uang Pound Lebanon dimulai ketika negara ini mengalami krisis keuangan pada 2019. Penyebab utamanya adalah hiperiflasi, korupsi sistemik, hingga runtuhnya sistem perbankan.

Hingga saat ini, Banque du Liban (Bank Sentral Lebanon) masih mengalami kesulitan untuk menstabilkan mata uangnya.

2. Rial Iran (IRR) - 1.314,107 IRR untuk 1 USD

Mata uang Rial pertama kali diperkenalkan pada tahun 1932 untuk menggantikan mata uang sebelumnya, Qiran.

Awalnya, mata uang Rial tergolong stabil berkat hasil minyak bumi. Namun, setelah Revolusi Iran tahun 1979, nilai Rial terus merosot akibat sanksi ekonomi yang berkepanjangan.

Saat ini, mata uang Rial menyentuh di angka 1.314,107 IRR untuk 1 USD.

Untuk memudahkan transaksi harian, masyarakat Iran biasanya menggunakan istilah “Toman”, di mana 1 Toman setara dengan 10.000 Rial.

3. Vietnamese Dong (VND) - 26.284,69 VND untuk 1 USD

Mata uang Dong pertama kali diperkenalkan pada tahun 1978, tidak lama setelah bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan pasca-Perang Vietnam.

Ada dua alasan utama mengapa nilai mata uang Dong sangat lemah, pertama karena sejarah inflasi tinggi, kedua karena pemerintah setempat memang sengaja mengatur nilainya tetap rendah untuk bisa bersaing di pasar internasional.

Meski nilai mata uangnya lemah, ekonomi Vietnam cenderung baik dan stabil.

4. Kip Laos (LAK) - 22.029,13 LAK untuk 1 USD

Kip Laos adalah mata uang resmi negara Laos yang diperkenalkan pada tahun 1952 setelah merdeka, menggantikan mata uang kolonial Piastre Indochina Prancis.

Per 14 April 2026, nilai mata uang Kip Laos menyentuh di angka 22.029,13 LAK untuk 1 USD.

Nilai mata uangnya terus melemah karena inflasi tinggi. Bahkan, banyak destinasi wisata di dalam negerinya saja jauh lebih menerima Dolar AS atau Baht Thailand yang lebih bernilai.

5. Rupiah Indonesia (IDR) - 17.131,91 IDR untuk 1 USD

Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan untuk menggantikan mata uang kolonial.

Nilainya pernah jatuh terpuruk saat terjadi Krisis Moneter tahun 1997-1998, tetapi berhasil kembali pulih di tahun 2000-an.

Sekarang, nilai mata uang Rupiah kembali anjlok dan menyentuh di angka 17.131,91 IDR untuk 1 USD, yang menjadikannya posisi terparah sejak krisis 1998.

6. Som Uzbekistan (UZS) - 12.118,48 UZS untuk 1 USD

Som Uzbekistan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 setelah negara tersebut memperoleh kemerdekaan dari Uni Soviet.

Mata uang ini diciptakan untuk menggantikan Rubel Rusia untuk memberikan otoritas penuh kepada Uzbekistan dalam mengatur kebijakan moneter sendiri.

Sayang, sejak awal kemerdekaannya, negara ini mengalami inflasi tinggi yang berkepanjangan.

Saking rendahnya, selama bertahun-tahun masyarakat Uzbekistan mengalami kesulitan untuk menukarkan mata uang Som ke mata uang asing secara bebas.

7. Pound Suriah (SYP) - 110,52 SYP untuk 1 USD

Pound Suriah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1919 untuk menggantikan Lira Ottoman setelah Perang Dunia I berakhir.

Mata uang mereka mulai melemah tajam sejak pecahnya perang saudara pada tahun 2011.

Konflik yang berlangsung selama 14 tahun lamanya itu mengakibatkan devaluasi 99 persen terhadap dolar AS.

Dampaknya, nilai mata uang mereka sangat lemah, di rentang angka 110,52 SYP untuk 1 USD.

8. Riel Kamboja (KHR) - 4.010,86 KHR untuk 1 USD

Riel pertama kali diperkenalkan pada tahun 1953 dan sempat dihapus selama rezim Khmer Merah (1975-1980), lalu dipergunakan kembali setelah rezim tersebut jatuh.

Sejarah konflik berkepanjangan di Kamboja menjadi salah satu penyebab utama rusaknya stabilitas ekonomi negara yang menurunkan nilai mata uang Riel.

Inflasi yang tinggi membuat masyarakat cenderung lebih memilih menyimpan uang dalam bentuk valuta asing daripada Riel.

Bahkan saat ini, Kamboja menjadi salah satu negara dengan tingkat “dolarisasi” tertinggi di dunia, dengan mayoritas gaji, tabungan, dan transaksi dilakukan menggunakan Dolar AS.

9. Mongolian Tugrik (MNT) - 3.595,31 MNT untuk 1 USD

Mata uang Tugrik pertama kali diperkenalkan pada tahun 1925 untuk menggantikan Dolar Mongolia.

Selain karena inflasi, nilai mata uang Tugrik terus melemah karena ekonomi Mongolia sangat mengandalkan batu bara, tembaga, dan emas yang membuat nilainya sangat sensitif terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Meski rentan terhadap gejolak harga komoditas dunia, Tugrik cenderung stabil di kawasannya.

10. Kyat Myanmar (MMK) - 2.100,34 MMK untuk 1 USD

Kyat Myanmar pertama kali diperkenalkan pada tahun 1852 di masa Dinasti Konbaung dalam bentuk koin emas dan perak.

Secara bertahap, bank sentral Myanmar melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan nilai mata uangnya.

Namun, karena daya beli masyarakat yang begitu rendah, di tambah dengan konflik yang berkepanjangan dan sanksi internasional, upaya yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang signifikan.