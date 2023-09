Maudy Ayunda Mengaku Bangga Bisa Tampil Menjadi Jubir G20

Aktris ternama, Maudy Ayunda mengaku bangga setelah resmi didapuk sebagai Juru Bicara (Jubir) dalam forum Presidensi Group Twenty (G20) yang akan berlangsung 1 Desember mendatang.

Melalui unggahan Instagram, Maudy Ayunda mengungkapkan perasaannya setelah Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Johnny G. Plate memberikan mandat sebagai jubir melalui keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo, bapak Johnny G. Plate, yang telah mengenalkan saya sebagai bagian dari tim juru bicara pemerintah untuk Presidensi G20 Indonesia,” tutur Maudy Ayunda melalui video Instagram, dikutip Jumat (1/4/22).

“Saya merasa terhormat dipercaya menjalankan tugas menyebarkan informasi terkait Presidensi G20 Indonesia. Kita ingin seluruh masyarakat Indonesia dan dunia aktif berpartisipasi untuk sukseskan perhelatan besar ini,” tambahnya.

Diketahui, penunjukan Maudy sebagai Jubir Presidensi G20 tak lepas dari keinginan Menkominfo mendukung peran sosialisasi dan promosi pelaksanaan kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Indonesia.

“Maudy juga menguasai beberapa bahasa asing yang mudah-mudahan akan membantu dalam tugasnya sebagai juru bicara. Sebagai milenial publik figur, (Maudy) diharapkan dapat menjangkau lapisan masyarakat luas terutama generasi milenial dan generasi Z,” imbuh Johnny mengutip keterangan resmi Sekretariat Kabinet RI.

Aktris dengan nama lengkap Ayunda Faza Maudya dikenal sebagai sosok yang memiliki sederet karya hingga prestasi akademik.

Di tahun 2005, Maudy menorehkan karya perdana pada film yang berjudul ‘Surat Untuk Rena’. Di film tersebut, aktris kelahiran 19 Desember 1994 berperan sebagai Rena yang merupakan tokoh utama.

Aksi dalam film debutnya lantas membawa nama Maudy Ayunda melambung tinggi. Puncaknya pada Festival Film Jakarta tahun 2006, Maudy Ayunda berhasil meraih penghargaan bergengsi dan terpilih memenangkan nominasi Aktris Utama dalam gelaran tersebut.

Maudy Ayunda juga berbakat pada bidang seni tarik suara. Tahun 2011 menjadi tahun peluncuran karya musik perdana dari Maudy dengan merilis sebuah album bertajuk ‘Panggil Aku’. Sejak saat itu, pemeran film Habibie Ainun kian aktif merilis lagu hingga meluncurkan beberapa album.

Karya gemilang Maudy di panggung hiburan ternyata sejalan dengan prestasi akademiknya. Maudy diketahui sempat menempuh jenjang pendidikan di beberapa kampus ternama di luar negeri.

Aktris berusia 28 itu menempuh pendidikan S1 di Oxford University pada program studi PPE (Politics, Philosophy, dan Economics).

Pasca kelulusan sarjana, Maudy Ayunda lantas melanjutkan studinya di University of Stanford dengan dua jurusan berbeda yakni, Master of Business Administration dan Master of Arts in Education. [inu]

