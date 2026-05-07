Mauricio Souza Pilih Realistis: Peluang Persija Juara Super League Cuma 1 Persen

Ukuran Font Kecil Besar

Pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, memandang realistis peluang timnya dalam perburuan gelar juara Super League 2025/2026. Bahkan, Souza menilai kans Macan Kemayoran untuk finis di posisi teratas kini hanya tersisa satu persen.

Hal itu disampaikan Souza usai memimpin sesi latihan Persija jelang duel klasik kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026, Kamis (7/5/2026), di Persija Training Ground, Bojongsari, Sawangan, Depok.

Pelatih asal Brasil itu menilai kemenangan atas Persib pada laga nanti memang sangat penting untuk menjaga asa timnya. Namun, ia memilih bersikap realistis apabila bicara soal peluang juara Persija di sisa musim ini.

"Tidak, tim kami sama sekali tidak takut untuk bermain. Dan sejujurnya, peluang juara hanya tersisa satu persen," ucap Souza.

Meski demikian, pelatih asal Brasil itu mengatakan secara matematis peluang untuk meraih gelar di akhir musim memang ada. Dan persija kata dia selalu berjuang menjaga asa tersebut.

Hanya saja, Souza mengatakan Persib Bandung dan Borneo FC tetap memiliki peluang lebih. Maklum, kedua tim saat ini bertengger di papan atas klasemen sementara Super League 2025/2026.

Persib dan Borneo sama-sama mengoleksi 72 poin, namun Maung Bandung berhak menempati puncak klasemen karena unggul head to head atas Pesut Etam. Di sisi lain, Persija masih membayangi di posisi ketiga dengan 65 poin.

"Selama masih ada peluang secara matematis, kami akan memperjuangkannya. Namun Borneo dan Persib Bandung adalah tim yang bermain sangat konsisten selama kompetisi," kata Souza.

Lebih lanjut, eks pelatih Madura United itu optimistis timnya mampu mencuri kemenangan sekaligus menghambat langkah Persib menuju gelar juara ketiga secara beruntun.

"Saya rasa kami punya peluang besar untuk mengalahkan Persib. Kami akan pergi ke sana untuk memenangkan pertandingan. Tim kami adalah tim yang bermain menyerang, yang selalu mencari kemenangan sepanjang waktu. Tapi memang menjadi juara itu sangat sulit," tuturnya

"Kami harus pergi ke sana dan menang, seperti yang kami lakukan terhadap semua lawan di liga. Ini adalah dua tim besar, akan menjadi pertandingan yang hebat. Sayang sekali lapangannya tidak menawarkan kondisi yang baik," ujarnya.