Maxwell Minta Persija tak Jemawa

Pesepak bola Persija Jakarta Aditya Warman (tengah) berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Persijap Jepara pada pertandingan BRI Super League di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (3/1/2026). (Foto: Antara)

Striker Persija Jakarta Maxwell Souza mengaku timnya akan tetap tampil dengan kerendahan hati saat menghadapi PSBS Biak dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026.

Laga ini akan digelar di kandang PSBS di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (18/4) pukul 19.00 WIB.

“Dengan tetap rendah hati dan penuh semangat, kami akan terus seperti ini dari pertandingan ke pertandingan,” kata Maxwell, Kamis (16/4/2026).

Persija tiba di laga ini dengan suasana positif setelah mereka kembali ke jalur kemenangan berkat kemenangan 3-0 atas Persebaya Surabaya.

Sebelumnya, tim berjuluk Macan Kemayoran ini tak mendapatkan kemenangan dalam tiga laga terakhirnya yakni imbang dengan Borneo FC Samarinda (2-2) dan Dewa United Banten FC (1-1), serta kalah 2-3 dari Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Tren Negatif PSBS Biak

Di sisi lain, tim tuan rumah dalam tren negatif setelah kalah dalam lima laga terakhirnya. Lima kekalahan ini masuk dalam rapor buruk tim berjuluk Laskar Badai Pasifik itu yang tak pernah menang dalam 10 laga terakhir.

Rentetan hasil buruk ini membuat PSBS berada di dasar klasemen dengan koleksi 18 poin, berjarak enam poin dari zona aman.

“Kembali ke jalur yang benar, yaitu meraih kemenangan besar di depan para penggemar. Bersyukur kepada Tuhan untuk itu dan selamat kepada rekan-rekan setim saya atas komitmen dan dedikasi mereka di lapangan,” tutur Maxwell, top skor Persija dengan 14 gol tersebut.

Adapun setelah melawan PSBS, Persija bakal melakoni enam laga pamungkas di Super League, mulai dari PSIM Yogyakarta (22/4), Persis Solo (27/4), Persijap Jepara (4/5), Persib Bandung (10/5), Persik Kediri (16/5), dan Semen Padang FC (23/5).