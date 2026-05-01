May Day 2026, Antara Harapan dan Ketidakpastian Kaum Buruh

Suasana peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). (Foto: Inilah.com/ Wahyu Praditya Purnama)

Pagi itu, langit Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, tampak pucat, seolah menahan beban yang sama dengan ratusan ribu buruh yang memadatinya. Sejak subuh, buruh datang berombongan, seperti dari Karawang, Bekasi, Jawa Barat, hingga Purwodadi, Jawa Tengah. Mereka membawa spanduk, harapan, dan juga kegelisahan yang tak pernah benar-benar pergi.

Di antara lautan manusia itu, Nurul dan Henny berdiri berdampingan. Wajah mereka lelah setelah perjalanan hampir 500 kilometer, tapi mata keduanya tetap menyala. "Kami datang bukan untuk jalan-jalan, tapi ingin didengar," kata Nurul, suaranya tenggelam di antara riuh orasi.

May Day, atau Hari Buruh Internasional, memang selalu menjadi panggung bagi suara-suara seperti mereka. Sejak ditetapkan pada akhir abad ke-19, pasca tragedi Haymarket Affair di Chicago, 1 Mei menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan kerja, tentang jam kerja, upah, dan martabat manusia. Namun lebih dari seabad kemudian, perjuangan itu belum benar-benar selesai.

Persoalan Buruh

Di Indonesia, persoalan buruh justru menemukan wajah-wajah baru yang lebih kompleks. Data sepanjang 2024 menunjukkan puluhan ribu pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama di sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Ketidakpastian ekonomi global menjadi pemicu, tapi bagi buruh, dampaknya selalu sama: kehilangan pegangan hidup.

"Yang paling berat itu bertahan dengan gaji yang sekarang," ujar Henny lirih.

Kenaikan upah yang kerap diumumkan tiap tahun, sering kali terasa semu. Angka memang naik, tapi harga kebutuhan hidup melaju lebih cepat. Di banyak daerah, upah minimum bahkan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). Bagi buruh seperti Nurul dan Henny, itu berarti satu hal, mengencangkan ikat pinggang lebih dalam.

Di sisi lain, sistem kerja juga berubah. Fleksibilitas menjadi kata kunci, tapi sering kali dimaknai sebagai ketidakpastian. Kontrak jangka pendek, kerja harian lepas, hingga outsourcing membuat banyak pekerja sulit membayangkan masa depan.

"Sekarang ini kontrak terus. Diangkat jadi karyawan tetap itu hampir tidak mungkin," kata Peri, buruh lain yang ikut aksi. "Kalau begini terus, yang ada malah tambah pengangguran."

PR Besar

Persoalan tak berhenti di situ. Perlindungan tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kasus pelanggaran keselamatan kerja, minimnya jaminan sosial, hingga lemahnya pengawasan masih kerap terjadi. Bagi buruh perempuan, masalahnya bahkan lebih spesifik, mulai dari kurangnya ruang laktasi hingga perlindungan yang belum memadai.

Sementara itu, dunia kerja terus bergerak menuju era digital. Otomatisasi dan teknologi menggantikan banyak pekerjaan kasar, memaksa buruh untuk beradaptasi. Namun tanpa akses pelatihan dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang memadai, perubahan ini justru menjadi ancaman baru.

Di tengah semua itu, peringatan May Day 2026 menghadirkan ironi yang tak bisa diabaikan. Sekitar 400 ribu buruh berkumpul di Monas, sebagian berharap, sebagian lagi hanya ingin didengar. Di panggung utama, Prabowo Subianto berdiri menyampaikan janji, tentang rumah yang bisa dicicil, tentang undang-undang ketenagakerjaan yang akan diperbaiki.

Namun di bawah panggung, realitas terasa lebih sunyi.

"Sebagian besar gaji kami habis buat kontrakan," kata seorang buruh, mengamini data yang menyebut sekitar 30 persen pendapatan pekerja terserap untuk biaya tempat tinggal. Sisanya harus cukup untuk makan, pendidikan anak, hingga kebutuhan sehari-hari.

Ingin Hidup Layak

Bagi Nurul, harapan itu sederhana. "Kami hanya ingin hidup lebih layak dari hasil kerja sendiri," ujarnya.

Tak ada retorika besar dalam kalimat itu. Hanya keinginan dasar yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja.

Menjelang siang, massa mulai bergerak perlahan. Orasi masih terdengar, tapi sebagian buruh sudah bersiap pulang. Nurul dan Henny termasuk di antaranya. Mereka tak akan lama di Jakarta, hanya sehari, lalu kembali ke rutinitas yang sama.

Perjalanan panjang itu mungkin tak langsung mengubah keadaan. Tapi bagi mereka, datang ke Monas adalah cara untuk memastikan bahwa suara itu masih ada.

Sebab bagi buruh, May Day bukan sekadar peringatan tahunan. Ia adalah pengingat bahwa perjuangan belum selesai, dan mungkin, masih akan terus berlangsung.