Media AS Sebut Iran Menang Perang, Trump Ngamuk

Presiden AS Donald Trump geram atas laporan New York Times yang menyebut Iran menang perang. Trump klaim militer Iran hancur lebur dan tuntut permintaan maaf. (Foto: EPA-EFE)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menyulut api perseteruan dengan media arus utama. Kali ini, Trump meluapkan amarahnya kepada New York Times terkait laporan yang menyebut Iran memenangkan peperangan melawan koalisi AS dan Israel.

Melalui unggahan di platform miliknya, Truth Social, Trump menegaskan bahwa kondisi Iran saat ini sudah hancur lebur secara militer. Ia menuding narasi yang dibangun New York Times sebagai bentuk kebohongan publik atau hoaks alias berita palsu.

"Bagi mereka yang masih membaca The Failing New York Times, meskipun Iran sudah benar-benar DIHANCURKAN secara militer maupun yang lain, Anda akan mengira Iran sebenarnya menang. Itu tidak benar, dan The New York Times tahu itu BERITA PALSU!" tulis Trump dengan gaya kapitalisasi khasnya.

Tuntut Permintaan Maaf

Tak hanya membantah, Trump juga menuntut permintaan maaf resmi dari media yang berbasis di New York tersebut. Ia menilai laporan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan para pendukungnya.

"Kapan media korup ini meminta maaf atas kebohongan dan tindakan mengerikan mereka terhadap saya, para pendukung saya, dan Negara kita sendiri! Apakah mereka tidak punya rasa malu?" cetus Trump.

Perselisihan ini dipicu oleh rangkaian konten New York Times yang menganalisis bahwa Teheran berhasil meraih kemenangan strategis. Salah satunya adalah artikel berjudul 'Iran's Battered Leaders Emerge From War Confident – and With New Cards' yang dirilis 9 April lalu.

Dalam laporan tersebut, New York Times berargumen bahwa keberhasilan rezim Teheran untuk sekadar bertahan dari gempuran masif AS-Israel sudah merupakan bentuk kemenangan tersendiri.

Analisis Pakar: Kekalahan Strategis Washington

Narasi 'kemenangan Iran' yang membuat Trump geram ternyata juga didukung oleh sejumlah pakar kebijakan luar negeri. Dalam program The Ezra Klein Show di New York Times, Suzanne Maloney dari Brookings Institution sepakat bahwa AS berada di ambang kekalahan strategis.

Kekacauan rantai pasok energi global, pupuk, hingga helium akibat penutupan Selat Hormuz dianggap sebagai 'senjata' Iran yang paling mematikan bagi ekonomi Amerika.

Senada, Daniel Byman dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menilai strategi Iran untuk 'bertahan dan menimbulkan kerugian' telah berhasil.

"Teheran telah memastikan bahwa bahkan kampanye yang sukses secara taktis pun membawa kerugian strategis yang signifikan bagi Washington," tulis Byman dalam analisisnya.

Konteks Perang dan Kebuntuan Diplomasi

Konflik bersenjata ini pecah pada 28 Februari 2026, ketika AS dan Israel melancarkan operasi militer besar-besaran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei serta ribuan warga sipil.

Iran membalas dengan menggempur aset-aset AS di Teluk dan memblokade Selat Hormuz, jalur urat nadi minyak dunia. Meski sempat ada upaya perundingan damai di Islamabad, pembicaraan tersebut berakhir buntu.

Sebagai respons, Trump kini memberlakukan blokade total di Selat Hormuz bagi seluruh kapal yang berafiliasi dengan Iran, sebuah langkah yang diyakini para pakar justru akan semakin mencekik ekonomi global.