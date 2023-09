Media Asing Ramai-ramai Beritakan Indonesia Batal Gelar Piala Dunia U-20

Media asing beramai-ramai memberitakan dicoretnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 oleh FIFA usai sejumlah pihak dan kepala daerah menolak kehadiran tim Israel.

Tak lama setelah pengumuman resmi FIFA, Rabu (29/3/2023) malam, Wall Street Journal menurunkan berita bertajuk FIFA Removes Indonesia as Host of Under-20 World Cup After Calls for Israel's Exclusion.

"FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 kurang dari dua bulan sebelum turnamen seharusnya dimulai, setelah politikus di negara mayoritas Muslim itu menolak partisipasi Israel," demikian paragraf pembuka berita itu.

Wall Street Journal juga menyoroti bahwa ini merupakan kali pertama Israel lolos kualifikasi turnamen junior level dunia tersebut sepanjang sejarah. Mereka juga mencatat Indonesia tak punya hubungan diplomatik dengan Israel.

Sementar itu, Channel News Asia ikut membahas pembatalan ini melalui artikel berjudul Indonesia stripped of under-20 FIFA World Cup hosting rights di hari yang sama.

Media Singapura itu membahas pernyataan FIFA untuk mencoret Indonesia. Mereka juga menyoroti Ketua PSSI Erick Thohir yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan anggota FIFA sehingga harus mematuhi keputusan federasi itu.

"Kehilangan hak untuk menggelar [Piala Dunia U-20] akan jadi kemunduran besar bagi Indonesia, di mana sepak bola punya banyak penggemar, meski kurang kesuksesan internasional sejak lolos kualifikasi untuk Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda," tulis Channel News Asia.

Media Qatar, Al Jazeera, juga menyoroti pembatalan ini melalui berita berjudul FIFA strips Indonesia of U-20 World Cup hosting rights. Selain membahas soal keputusan FIFA, Al Jazeera juga menyoroti kemungkinan kerugian ekonomi dan kekhawatiran sanksi setelah pembatalan Piala Dunia U-20 di Indonesia.

Mereka mengutip pernyataan FIFA bahwa kerugian akibat pembatalan ini akan mencapai 'miliaran rupiah'.

"Ada Federasi sepak bola Indonesia mendapatkan pendisiplinan dari FIFA. Hukuman itu dapat mencoret Indonesia dari kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026 yang dimulai pada Oktober," tulis Al Jazeera.

Adapun media Inggris, The Guardian, turut membahas pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 ini melalui berita bertajuk FIFA removes Indonesia as host of 2023 Under-20 World Cup amid Israel row.

Dalam artikel itu, The Guardian menyoroti pada bulan ini, demonstran di Jakarta mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina untuk menuntut agar Israel tak diperbolehkan berpartisipasi dalam gelaran Piala Dunia U-20.

"Kebanyakan Muslim Indonesia menganut Islam moderat, tapi ada peningkatan agama konservatif dalam beberapa tahun belakangan yang merasuki politik," demikian kutipan salah satu kalimat di berita itu.

The Guardian juga membahas PSSI sempat menggarisbawahi kehilangan hak untuk menggelar Piala Dunia U-20 ini akan mengancam peluang Indonesia ambil bagian di turnamen-turnamen FIFA lainnya.