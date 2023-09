Media Barat Skeptis dengan Janji Taliban

Dunia kini menunggu janji dari Taliban yang telah mengambil alih pemerintahan negara Afghanistan. Di tengah kegaduhan berita tentang Bandara Kabul yang dipenuhi warga Afghanistan yang ingin meninggalkan negara itu, Taliban menyerukan bahwa akan memimpin dengan damai, termasuk jaminan pemenuhan hak-hak perempuan.

Komitmen tersebut dinilai media asing dengan skeptis efeknya pengumpulan informasi pun cenderung bias. Contoh terjadi yang dilakukan media newscom.au dalam menggiring persepsi publik dengan informasi yang salah untuk menyudutkan kelompok Taliban. Media arus utama asal Australia itu menyebut jika hanya seorang jurnalis perempuan yang diijinkan hadir dalam jumpa pers yang digelar Taliban.

"Meskipun puluhan rekan jurnalis wanita dari media dunia juga ditempatkan di ibu kota negara itu, Bellis adalah satu-satunya reporter wanita yang diberikan izin untuk menghadiri konferensi pers Taliban," tulis media online itu.

Namun faktanya Charlotte Bellis dalam akun twitternya membantahnya. Jurnalis Al Jazeera asal selandia baru itu mengatakan dirinya bukanlah satu-satunya jurnalis wanita yang diundang dan hadir.

For accuracy.. I was not the only female reporter approved. All journalists were invited to the press conference - male and female. There were two other Afghan female journalists there also - women much bolder than myself. https://t.co/x11oQLLsoU