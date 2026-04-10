Media Gaza Bantah Klaim BoP yang Sebut 602 Truk Bantuan Telah Masuk

Kantor Media Pemerintah Gaza meradang. Mereka secara resmi membantah klaim utusan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP), Nickolay Mladenov, yang menyebut sebanyak 602 truk bantuan telah memasuki wilayah kantong yang terkepung itu pada Kamis (9/4/2026).

Otoritas Gaza menegaskan bahwa angka yang dilontarkan Mladenov di platform X tersebut adalah informasi yang "tidak benar, tidak akurat, dan sama sekali tidak kredibel."

Berdasarkan data resmi per 9 April, jumlah kendaraan yang melintasi perbatasan jauh dari angka yang diklaim. "Hanya 207 truk yang masuk ke Jalur Gaza, dan dari jumlah itu, hanya 79 truk yang membawa bantuan kemanusiaan," tulis pernyataan resmi Kantor Media Gaza, Jumat (10/4/2026). Sisanya, merupakan truk yang membawa komoditas barang komersial.

Memutarbalikkan Fakta di Tengah Bencana

Gaza menilai pernyataan Mladenov yang menyebut 602 truk membawa 'pasokan penting bagi keluarga yang menunggu terlalu lama' sebagai upaya memoles fakta yang menyimpang dari realita di lapangan. Jumlah 79 truk bantuan dinilai sangat jauh dari kata cukup untuk menanggulangi bencana kelaparan dan krisis kesehatan di Gaza.

Dalam perjanjian gencatan senjata yang disepakati, seharusnya ada 600 truk bantuan yang masuk setiap hari, termasuk di dalamnya 50 truk bahan bakar. Namun, catatan merah diberikan Gaza kepada Israel.

"Pelaksanaan protokol kemanusiaan oleh Israel dalam kesepakatan gencatan senjata ini belum melampaui 38 persen dari yang disepakati," tegas otoritas Gaza.

Mereka menyerukan intervensi internasional agar tidak terjebak dalam narasi yang menutup-nutupi skala bencana yang sebenarnya.

Pelanggaran Gencatan Senjata yang Mematikan

Ketidakefektifan bantuan ini kian diperparah dengan terus jatuhnya korban jiwa. Data dari Kementerian Kesehatan Palestina menunjukkan bahwa pelanggaran gencatan senjata sejak 10 Oktober 2025 saja telah menewaskan 736 orang dan melukai 2.035 lainnya.

Sejak konflik besar pecah pada Oktober 2023, mesin perang Israel di Gaza telah merenggut lebih dari 72.000 nyawa warga Palestina. Sementara itu, 172 ribu orang terluka dan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza kini rata dengan tanah.

Pernyataan keras dari Gaza ini menjadi pengingat bagi dunia internasional bahwa angka-angka di atas kertas seringkali tidak sejalan dengan penderitaan nyata yang dialami warga di bawah reruntuhan.