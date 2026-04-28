Media Internasional Soroti Tabrakan Maut Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi

Petugas mengevakuasi korban kecelakaan KRL Commuterline yang bertabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek relasi Gambir-Surabaya Pasar Turi di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Foto: Antara/Dhemas Reviyanto)

Tragedi memilukan kembali mengguncang dunia perkeretaapian Tanah Air. Kecelakaan hebat melibatkan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam, menjadi sorotan tajam sejumlah media internasional.

Insiden maut tersebut dilaporkan telah merenggut nyawa sedikitnya 15 orang hingga Selasa (28/4/2026) sore. Selain korban jiwa, puluhan penumpang lainnya harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka serius. Operasi penyelamatan besar-besaran juga dilakukan di lokasi kejadian guna mengevakuasi penumpang yang terjepit di antara reruntuhan gerbong yang ringsek.

Evakuasi Dramatis dan Jeritan Korban Selamat

Kantor berita Reuters mengulas detail teknis di lapangan. Mereka mencatat bahwa sedikitnya 20 ambulans dikerahkan untuk membawa para korban. Petugas penyelamat terpaksa menggunakan alat pemotong logam guna membebaskan penumpang yang terjebak di dalam rangka gerbong yang hancur.

Kesaksian dramatis muncul dari seorang penyintas, Sausan Sarifah (29). Kepada AFP, ia menggambarkan betapa cepatnya maut mengancam saat ia bersiap turun di Stasiun Bekasi Timur. "Saya pikir saya akan mati. Semuanya terjadi begitu cepat, dalam hitungan detik," ungkapnya dari ranjang rumah sakit.

Sausan menuturkan kepanikan luar biasa terjadi ketika penumpang saling tertumpuk dan terhimpit di dalam gerbong. "Tidak ada waktu untuk keluar, semua orang saling terhimpit," tuturnya.

Dugaan Pemicu dan Skala Kecelakaan

Hingga Selasa sore, jumlah korban luka yang masih menjalani perawatan intensif mencapai 76 orang. Juru Bicara PT KAI, Anne Purba, mengonfirmasi bahwa proses penanganan terus berlanjut.

Mengenai penyebab awal, AFP melaporkan adanya dugaan keterlibatan kendaraan lain sebelum tabrakan terjadi. Muncul laporan bahwa sebuah taksi diduga menyenggol KRL di perlintasan sebidang, yang mengakibatkan kereta komuter tersebut berhenti mendadak di atas rel sebelum akhirnya dihantam oleh KA Argo Bromo Anggrek dari belakang.

Gerbong Khusus Perempuan Jadi Titik Benturan

Laporan Associated Press (AP) mengangkat sisi lain dari tragedi ini. Diketahui, KA Argo Bromo Anggrek menghantam bagian belakang KRL, tepat pada gerbong khusus perempuan. Fasilitas yang ditujukan untuk kenyamanan publik ini justru menjadi titik paling terdampak dalam benturan tersebut.

Tim SAR bekerja ekstra keras untuk menjangkau sedikitnya lima penumpang yang dilaporkan masih terjebak di gerbong khusus tersebut. Sementara itu, 240 penumpang di KA jarak jauh Argo Bromo Anggrek dilaporkan seluruhnya selamat tanpa luka berarti.

Sorotan Internasional terhadap Infrastruktur Tua

Tak hanya soal angka korban, media asing juga mengkritisi catatan keselamatan transportasi di Indonesia. AP mengaitkan insiden Bekasi Timur ini dengan masalah infrastruktur perkeretaapian yang dinilai mulai menua.

Mereka menyinggung rentetan kecelakaan sebelumnya, termasuk tabrakan maut di Jawa Barat pada 2024 lalu. "Investigasi terhadap insiden ini masih berlangsung," tegasKapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri, guna memastikan penyebab pasti dari musibah yang mencoreng wajah transportasi nasional ini.

Tragedi di Bekasi Timur ini kembali menjadi alarm keras bagi pemerintah dan operator transportasi untuk segera membenahi sistem keamanan dan infrastruktur rel demi mencegah hilangnya nyawa manusia di masa depan.