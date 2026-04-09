Mediasi Kasus Materi 'Mens Rea', Pandji Pragiwaksono Pilih Dialog Hangat dengan Pelapor

Ukuran Font Kecil Besar

Pandji Pragiwaksono bersama kuasa hukumnya, Haris Azhar mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis (9/4). Kehadiran mereka bertujuan mengikuti mediasi terkait laporan dugaan penistaan agama dalam materi stand-up comedy berjudul 'Mens Rea'.

Haris menjelaskan bahwa inisiatif mediasi datang dari pihak Pandji. Mereka mengajukan permintaan kepada kepolisian untuk mempertemukan dengan para pelapor, dan pertemuan tersebut telah dirancang sejak dua pekan sebelumnya.

"Kami minta ke Polda Metro melalui Dirkrimum untuk diadakan semacam dialog dengan para pelapor. Tadi ada lima pelapor hadir semua, dan tadi proses dialognya difasilitasi dengan baik oleh Polda Metro," kata Haris saat di Polda Metro Jaya, Kamis (9/4/2026).

Ia menambahkan bahwa jalannya pertemuan berlangsung lancar, dengan komunikasi yang terbangun secara positif antara kedua pihak. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk itikad baik dari Pandji untuk membuka ruang diskusi dan memahami alasan di balik laporan tersebut.

"Kami tidak nuntut apa-apa, apalagi kami posisinya sebagai terlapor. Tapi kami tunjukkan iktikad baik bahwa kami ingin dialog, bertukar pikiran, bertukar informasi, bertukar pandangan, kira-kira sebetulnya apa latar belakang mereka bikin laporan ke Polda Metro," katanya.

"Tadi ada Pak Novel Bamukmin, ada dari Aziz dari Persaudaraan Islam, lalu ada Pak Andi, ada Pak Kiai yang dari Banten, Serang Banten. Lalu juga ada yang anak muda yang perwakilan apa namanya, NU-Muhammadiyah. Tadi, tadi mereka semua menyampaikan catatan-catatan mereka terhadap performa seni dari Panji di Mens Rea," kata Haris.

Dalam kesempatan yang sama, Pandji mengaku merasa lega akhirnya dapat bertatap muka langsung dengan pihak pelapor terkait materi tersebut.

Komika berusia 46 tahun itu menyebut pertemuan ini sebagai salah satu momen yang telah lama ia harapkan sejak kasus mencuat ke publik.

"Saya sama Haris sudah dari lama berkeinginan untuk berdialog sama pihak yang melaporkan. Akhirnya bisa kesampaian juga, dan saya jadi punya kesempatan untuk mendengar langsung apa yang mereka resahkan dan saya juga punya kesempatan untuk menjelaskan balik kepada beliau-beliau," ungkap Pandji.

Ia juga mengungkapkan bahwa suasana dialog berlangsung santai tanpa adanya ketegangan atau perdebatan berarti.

"Saya yang datang-datang berasumsi mungkin akan ada banyak perdebatan, tapi ternyata berjalan dengan sejuk, ditutup dengan ketawa-ketawa. Jadi ini proses yang berjalan dengan sangat baik. Saya sih sendiri sudah mengerti posisi keresahan beliau-beliau dan saya jadikan catatan untuk ke depannya bisa lebih baik," ujarnya.