Medvedev Comeback Kalahkan Petenis Muda untuk Tiket Semifinal Italian Open

Petenis Rusia Daniil Medvedev menantang Jannik Sinner di semifinal Italian Open 2026 setelah menumbangkan Martin Landaluce 1-6, 6-4, 7-5 pada delapan besar ATP Masters 1000 itu di Roma, Jumat WIB.

"Saat masih muda, sulit untuk memainkan pertandingan penuh seperti ini, jadi saya hanya berjuang. Saya senang bisa mengamankan kemenangan," kata Medvedev, dikutip dari ATP.

Tertinggal satu break, 2-3, di set penentu perempat final melawan Landaluce yang baru berusia 20 tahun, Medvedev melepaskan pukulan backhand winner untuk mengembalikan momentum ke pihaknya.

Pukulan itu memicu mantan petenis peringkat satu dunia itu untuk bangkit. Dia memenangi lima dari tujuh pertandingan terakhir untuk kembali ke semifinal Roma untuk pertama kalinya sejak mengangkat trofi ATP Masters 1000 di ibu kota Italia itu pada 2023.

Meskipun gagal memanfaatkan tiga match point pertamanya pada kedudukan 5-4 di set penentu, Medvedev berjuang keras untuk meraih kemenangan dramatis, yang akhirnya meraih kemenangan setelah dua jam 22 menit.

Hadiah bagi Medvedev atas comeback yang penuh perjuangan itu adalah pertandingan semifinal melawan petenis nomor satu dunia Sinner, yang baru saja memecahkan rekor 32 kemenangan beruntun di Masters 1000. Sinner memimpin head to head pertemuan mereka dengan skor 9-7.

Sementara itu, bagi Landaluce, meskipun kalah, ia memperlihatkan penampilan luar biasa di Roma dalam musim 2026 yang penuh terobosan.

Petenis Spanyol itu akan meninggalkan Roma dengan naik 32 peringkat ke posisi No. 62 setelah mencapai perempat final keduanya tahun ini, setelah juga mencapai delapan besar di Miami.

Dengan kemenangannya itu, yang sekaligus merupakan kemenangan ke-50 di level tur di lapangan tanah liat, Medvedev mengamankan tempatnya di semifinal Masters 1000 ke-10 dan yang kedua musim ini setelah Indian Wells.

Petenis berusia 30 tahun itu naik ke peringkat delapan dunia di ATP Live Ranking, dan berpotensi kembali ke lima besar untuk pertama kalinya sejak Januari tahun lalu jika ia mengangkat trofi di Roma.