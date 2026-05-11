Megawati Pasang Target Tinggi di Korsel: Ingin Bawa Hyundai Hillstate Juara V-League

Ukuran Font Kecil Besar

Bintang voli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi bertekad membawa Hyundai Hillstate menjuarai Liga Voli Korea atau V-League musim 2026/2027.

"Saya akan memberikan yang terbaik agar tim bisa mengangkat trofi juara dengan penampilan yang lebih matang saat kembali ke V-League," kata Megawati Hangestri Pertiwi dalam laporan media Korea Selatan, Daum, yang dikutip di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Megawati diumumkan sebagai rekrutan baru Hyundai Hillstate melalui akun Instagram resmi klub, Senin (11/5/2026). Pemain asal Jember, Jawa Timur, itu mengisi slot kuota pemain Asia untuk musim 2026/2027.

Pevoli yang akrab disapa Megatron itu mengaku bangga dapat bergabung dengan salah satu klub besar di Korea Selatan (Korsel) yang memiliki nama dan sejarah Panjang di kompetisi voli putri.

"Saya merasa terhormat bisa bermain untuk tim kuat dan bersejarah seperti Hyundai Hillstate," ujar Megawati dikutip dari Daum, Senin (11/5/2026).

Megawati menegaskan tidak ingin menyia nyiakan kesempatan tersebut dan siap memberikan kontribusi terbaiknya untuk tim.

Ini menjadi periode kedua Megawati berkarier di Korea Selatan. Sebelumnya, pemain berusia 26 tahun itu memperkuat Red Sparks selama dua musim pada 2023/2024 dan 2024/2025.

Selama membela Red Sparks, Megawati tampil impresif dan berhasil membawa timnya lolos ke play-off perebutan gelar pada musim pertama. Pada musim kedua, ia membawa Red Sparks melaju hingga final, meski gagal meraih gelar juara.

Megawati menjadi pemain terakhir yang diperkenalkan Hyundai Hillstate menjelang bergulirnya musim 2026/2027. Sebelumnya, klub asal Suwon itu lebih dahulu mendatangkan pemain asal Amerika Serikat, Jordan Wilson.

Pelatih Hyundai Hillstate Kang Sung-hyung menyambut positif kedatangan Megawati. Menurut dia, kualitas pemain Indonesia tersebut sudah terbukti selama tampil bersama Red Sparks.

"Mega adalah pemain yang kualitasnya sudah terbukti di liga. Kehadirannya bukan hanya memperkuat daya serang, tetapi juga akan sangat membantu penerapan strategi tim," katanya.

Dengan susunan pemain asing yang sudah lengkap, Sung-hyung akan mulai mempersiapkan tim dengan target meraih hasil terbaik.

Hyundai Hillstate tercatat telah mengoleksi tiga gelar juara Liga Voli Korea Selatan, masing masing pada musim 2010/2011, 2015/2016, dan 2023/2024.